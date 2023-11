Jorge Javier Vázquez: bajón posvacacional tras estar fuera de su casa «tocándose las narices»

Jorge Javier Vázquez se encuentra en estos momentos fuera de la parrilla televisiva. De ser uno de los presentadores estrella de Mediaset a relegar su protagonismo a otros comunicadores. Tras el fin de Sálvame, el pasado 23 de junio, Mediaset España dio una nueva oportunidad al catalán para estar al mando de un nuevo formato, Cuentos chinos. Sin embargo, debido a las bajas audiencias el holding italiano lanzó una misiva: «Telecinco cancela Cuentos Chinos desde hoy tras no haber obtenido los resultados esperados». Desde entonces, el autor de La vida iba en serio no tiene trabajo en televisión. Como cada miércoles, el de Badalona ha escrito su particular columna, en la que se ha sincerado sobre cómo se encuentra actualmente.

Jorge Javier Vázquez en el teatro / GTRES

El estado anímico de Jorge Javier Vázquez

Recientemente, Jorge ha estado de vacaciones en Brasil, enclave en el que ha permanecido 21 días. Sin embargo, tanto tiempo fuera de casa le ha hecho reflexionar y echar de menos su hogar. «Eso no significa que no sienta un pellizco en el estómago por volver porque cuando estás fuera de tu casa tocándote las narices parece que el tiempo queda agradablemente suspendido», ha confesado en Lecturas. «Los problemas hibernan, las incertidumbres dormitan, las ilusiones cobran vida. Empiezas a ideas planes que se van magnificando conforme pasas los días en otros hoteles, otras playas, otras tierras», ha proseguido.

«Sin embargo, cuando llegas a casa tienes que luchar para que todo lo bueno que te has traído de ese viaje no se vaya por el desagüe con la primera ducha. Como el moreno. Nada más aterrizar en España quiero quedar con todos los amigos que tenga», ha continuado. Líneas después ha asegurado que está de «bajón».

Baja inesperada

Jorge Javier Vázquez ha vivido momentos un tanto complicado este 2023. Antes de que Sálvame llegara a su fin, el comunicador se dio de baja por «prescripción médica». Pese a que los telespectadores le esperaban en el final del espacio que estuvo en antena más de 14 años, no fue así, lo que incrementó una preocupación por su estado de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

La confesión de Jorge Javier Vázquez

El propio Vázquez llegó a pronunciarse vía Instagram en medio de su retiro, explicando lo que le estaba sucediendo. «Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme», comenzó diciendo.

«Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», finalizó.