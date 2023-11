Belén Rueda reveló anoche en una entrevista, ante la sorpresa de los espectadores, que había sufrido un grave problema de salud a causa del estrés. Concretamente habló de ictus transitorio. «Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo, fue un tiempo muy cortito, pero mi hermana, que vive al lado, vino a casa y me dijo que estaba rara, y llamó a la ambulancia», explicó la actriz, de 58 años.

Belén Rueda / Gtres

El actuar de manera tan contundente, asegura, le salvó la vida. «Un ictus, si lo coges a tiempo, no puede ser tan grave como si no lo coges a tiempo. Vino la ambulancia rapidísimo. Me llevaron al hospital y fue un ictus transitorio. Te pegas un buen susto y me dijeron que era estrés», confesó en El Hormiguero, programa al que había acudido para promocionar su próxima película llamada La Ermita. Así mismo, le descubrieron un aneurisma que le obligó a bajar «un poco el ritmo», puesto que dormía menos de lo recomendado.

De esta manera, el caso de Belén Rueda se suma al de una larga lista de rostros conocidos que también han sido víctimas de un accidente cerebrovascular en los últimos años. Aunque algunos de ellos han sido bastante más graves. Entre los casos más conocidos destacan los de Joaquín Sabina, Silvia Abascal, Alfredo Landa, Alberto Contador, Kiko Rivera o el de la ya fallecida María Teresa Campos. Esta última sufrió un ictus a los 75 años, que ella siempre achacó al estrés que tenía durante esa época y cuyas secuelas estuvo arrastrando hasta su muerte.

Joaquín Sabina / Gtres

El ictus que sufrió Jorge Javier Vázquez

«El martes comienza a dolerme la cabeza. Poco. Lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala», empezó relatando Jorge Javier Vázquez sobre cómo empezó a darse cuenta de que algo le estaba pasando en 2019.

En concreto, el presentador de televisión sufría un aneurisma congénito que le acabó provocando el accidente cerebrovascular y del que tuvo constancia cuando sufrió un desmayo durante un viaje. A causa de este ictus, Jorge Javier tuvo que ser operado y los doctores le recomendaron rebajar su ritmo de vida. De hecho, se vio obligado a estar retirado durante una temporada de la televisión.

José Luis Gil, una lucha contra las secuelas del ictus

Uno de los casos más relevantes de los últimos años ha sido el del actor José Luis Gil. En noviembre de 2021, el intérprete de La que se avecina sufrió un ictus que le llevó a permanecer ingresado durante varios días en la UCI. Desde entonces, ha estado retirado de los escenarios para centrarse en su recuperación, aunque su hija aseguraba hace unos días que su vida ya no volverá a ser la de antes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Gil Montijano (@irenegilmont)



«Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma», explicaba Irene, destacando que la familia aún trata de encajar este «tremendo golpe».