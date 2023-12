Joaquín Cortés se rinde ante Shakira tras su último encuentro: «Ojalá más mamás como tú»

El bailaor y coreógrafo Joaquín Cortés ha publicado una imagen de su último encuentro con Shakira. La cantante y sus hijos han acudido al espectáculo que el artista ha organizado en Miami y este agradecido la generosidad de la colombiana. Tanto es así que ha escrito unas palabras sobre el esfuerzo que está haciendo por los hijos que tiene con Gerard Piqué, los pequeños Milan y Sasha. Después de unos meses frenéticos llenos de idas y venidas, Shakira disfruta de un remanso de paz e intenta alejarse de los conflictos que ha tenido con Hacienda.

Shakira en los Premios Grammy / GTRES

La intérprete de Waka Waka cuenta con el apoyo de Joaquín Cortés, quien no ha dudado en compartir algunos detalles de la reunión que han tenido tras su último show. Asentada en Miami desde el pasado mes de abril, Shakira ha empezado una nueva vida y quiere estar lejos de todo lo relacionado con Gerard Piqué. No obstante, fuentes cercanas aseguran que ahora no hay tanta atención como antes. Están haciendo un esfuerzo por el bien de sus hijos y eso es precisamente lo que Joaquín ha puesto en valor.

Joaquín Cortés se rinde ante Shakira

Después de estar casi seis años alejado de los escenarios, Joaquín Cortés inició una gira en octubre por Estados Unidos. Gracias a esta iniciativa actuará en ciudades tan emblemáticas como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Ahora está en Miami y su amiga Shakira ha aprovechado para hacerle una visita. El bailaor no se ha quedado atrás y le ha devuelto el gesto a través de las redes sociales.

«Gracias Shaki», empieza diciendo en tono cariñoso. «Gracias por venir a vernos, pero sobre todo por ser de esas mamás que luchan por llevar la educación y la cultura a los niños, empezando por sus hijos. Ojalá más mamás y papás como tú en el mundo».

Joaquín Cortés posando con Shakira / Instagram

La ex de Gerard Piqué ha estado con Milan, de 10 años, y con Sasha, de 8, en la primera fila del centro de convenciones James L. Knight Center de Miami para disfrutar de la actuación de su compañero, que está considerado uno de los mejores bailaores del mundo.

La nueva gira de Joaquín Cortés

La pandemia ocasionada por el coronavirus y una lesión en el pie obligaron a Joaquín Cortés a retirarse temporalmente del mundo del espectáculo. Hizo un pequeño paréntesis y ahora ha regresado con más fuerza que nunca gracias a una gira titulada Esencia en la que narra su propia historia. Una historia de un niño que con tan solo 12 años se propone ser bailaor y estar a la altura de su tío, Cristóbal Reyes.

Joaquín Cortes tras salir del hospital / GTRES

La prensa internacional conoce a Joaquín como El Águila Flamenca y siempre recibe muy buenas críticas. Su fama ha despertado la curiosidad de Shakira, quien ha decidido acudir al espectáculo acompañada de sus hijos. Cortés ha subrayado el esfuerzo que hace la cantante para que sus niños crezcan rodeados de Cultura.

El coreógrafo también le ha agradecido a su pareja Mónica Moreno lo bien que se ha portado con Shakira. «Gracias mi Moni por encargarte de todo, por cuidar de ella más que de mi y hacer que todo haya salido tan bien. Cultura y educación lo más importante para la sociedad y sobre todo para nuestros hijos». El artista tiene dos niños con Mónica: Romeo y Leone, a quienes inculcará los mismos valores que predica Shakira.