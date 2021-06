Joaquín Cortés recibe la mejor noticia: el alta hospitalaria de su hijo

Hace una semana Joaquín Cortés recibió un duro mazazo: su hijo pequeño fue ingresado por un virus más potente que el coronavirus. Después del susto que recibió, ha vuelto a sonreír porque le han dado el alta al pequeño. A través de sus redes sociales ha comunicado cómo se encuentra el bebé tras este pequeño revés. “Queríamos dejaros este ‘post’ primero porque muchas personas aún nos preguntan cómo va todo. Así que deciros que al fin después de nueve días el bebé salió por fin de su ingreso hospitalario. ¡Y volvemos a estar juntitos los cuatro!”, ha comenzado diciendo mediante una fotografía en la que aparece la familia al completo.



El bailaor, ha querido agradecer todo el cariño recibido. “También queríamos agradecer desde aquí la cantidad de mensajes y muestras de cariño que hemos recibido y seguimos recibiendo. Y la cantidad de personas que han dicho haber orado por el bebé… tanta gente que nos ha mandado su energía, su buena vibra… no tenemos palabras. Sois maravillosos. Aún seguimos leyendo mensajes vuestros y estamos alucinando. Así que sí, muchísimas gracias a todos, familiares, amigos y desconocidos, cuando algo así pasa y recibes tanto apoyo se hace infinitamente más llevadero todo. No tenemos palabras”, ha explicado con emoción.

“Por otro lado, decir que en el Hospital Niño Jesús de Madrid no nos ha podido tratar ni cuidar mejor. El bebé acabó haciéndose amigo de todo el que entraba. Acabó estando feliz allí. Aunque parezca increíble…”, ha contado sobre el trato que ha recibido tanto él como el resto de la familia los días en los que el recién nacido ha estado luchando para superar la enfermedad. “No os podéis hacer una idea del trabajo diario que se hace allí, de cómo luchan por nuestros pequeños y no tan pequeños, no sólo los cuidan a ellos también a los padres y no solo físicamente si no también emocionalmente que tan importante es. Para nosotros sin duda uno de los hospitales pediátricos referente en nuestro país. Están siempre en constante aprendizaje, realizando estudios sin parar, en constante lucha…salir de ahí te hace sentir feliz”, ha añadido agradecido.

Durante el ingreso del niño, su madre, Mónica Moreno habló con los micrófonos de Gtres. “Está en muy buenas manos, vino muy bajito de oxígeno y de saturación y por eso le han ingresado corriendo. Hemos estado a nada de irnos a la UCI. Es algo común, encima tan chiquitito con tres meses, lleno de cables. Es muy duro y tienes que estar pendiente de un montón de cosas. Las noches han sido muy duras”, reconoció visiblemente cansada.

Joaquín Cortés fue quien comunicó que su hijo había dado positivo en un virus más peligroso que la Covid-19 y «más agresivo». Lo hizo a través de su cuenta de Instagram adjuntando una imagen del centro sanitario. “Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y ahora está ayudando a respirar a nuestro hijo”, comunicó. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto.