La historia de amor de João Félix y Magui Corceiro ha llegado a su fin cuatro años después. Aunque por la red corren rumores de infidelidad por parte de la modelo, ha sido ella misma quien ha comunicado la noticia, añadiendo que seguirán siendo amigos como lo han sido siempre. Un punto final en buenos términos que parece haber sido motivado por la marcha del portugués a Londres. «João y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde hace algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos», ha sentenciado la influencer.

Su romance se remonta a 2019, cuando se conocieron gracias a unos amigos en común. Él fue quien se interesó y habló a Magui a través de las redes sociales, comenzando así una bonita relación antes de que el futbolista fichase por el Atlético de Madrid. Sin embargo, el nombre de Corceiro ya era conocido en la crónica social por su trabajo como actriz, influencer y modelo. Nacida en Satarém (Portugal), ha formado parte de telenovelas como Prisioneira o Bem me Quer. Además, fue una de las participantes del programa Bailando con estrellas, y en su cuenta de Instagram acumula más de un millón y medio de seguidores.

La sombra de la infidelidad

Si bien es cierto que la relación de la joven con el futbolista ha sido muy seguida de cerca tanto por la prensa como por los fanáticos de ambos, desde hace unos meses suenan con fuerza rumores de infidelidad. En 2022, las redes se incendiaron después de que el jugador Pedro Porro le diera de regalo una camiseta durante un partido (con abrazo incluido). Además, el futbolista del Sporting de Portugal y la influencer fueron pillados en el reservado de una discoteca con una actitud cómplice que hizo saltar todas las alarmas. Fue entonces cuando el español se vio obligado a pronunciarse y, a través de un comunicado, desmintió todos los rumores: «La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres porque no es así». Unas palabras que no dejaron del todo tranquila a la audiencia.

Pero Magui Corceiro también ha sido relacionada con dos rostros conocidos mientras estaba con el futbolista. El primero, Neymar, debido a un intercambio de likes que no pasó desapercibido para los internautas. «Cuando no saben absolutamente nada, tienen que hablar sobre cualquier cosa, ¡qué vergüenza!», se defendió ella.

Magui Corceiro visita no Mónaco junta com o Lando Norris pic.twitter.com/riNZJne3IZ — Tiago Neves (@TiagoNe94664151) May 22, 2023

El segundo, Lando Norris, con el que fue pillada en un coche mientras paseaban por las calles de Mónaco. En esta ocasión, fue el piloto el que se vio en la obligación de responder: «No he tratado de ocultar nada cuando he ido a un restaurante. Uno puede hacer lo que quiera (…) Parece que no puedo tener amigos hoy en día, no se me puede ver con alguien sin estar de alguna manera en una relación».