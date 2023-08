Los últimos meses no han sido una época buena para Joana Sanz. El pasado mes de enero, la modelo se enfrentaba al fallecimiento de su madre al mismo tiempo que al ingreso en prisión de su marido, Dani Alves, quien era acusado de realizar una presunta violación en una discoteca de Barcelona a una joven de 23 años. Desde entonces, la tinerfeña ha confesado que se ha enfrentado a multitud de amenazas por parte de diferentes seguidores del ex futbolista, los cuales le acusan de no apoyarlo y de haberlo «abandonado» durante su lucha judicial. No obstante, entre todos los mensajes intimidatorios que ha recibido, sin duda destaca el de uno de los usuarios que, tal y como recoge ella misma en sus redes, habría pasado un límite que no está dispuesta a tolerar.

«Siento miedo. Esa persona lleva meses amenazándome. Lo he bloqueado y sigue con mensajes a mis amigos», comienza a escribir Joana junto a una captura que muestra los diferentes comentarios dirigidos diariamente hacia su persona a través de la cuenta del usuario mencionado. «Le investigué y tiene cargos en Brasil por posesión de armas, violencia doméstica y otros delitos», confiesa. Por otro lado, la modelo hace hincapié en que sigue sin comprender por qué tiene que pagar por un supuesto delito del que ella no tiene nada que ver: «Para empezar, no entiendo por qué yo tengo que recibir amenazas o insultos. Ni que yo le hubiera hecho algo a alguien. Encima de lo que me toca, tengo que lidiar también con esto», sostiene.

Historia de Instagram de Joana Sanz/ Instagram

Joana bloqueó al sujeto, pero este no se dio por vencido y siguió contactando con el círculo más allegado de la canaria, enviando fotografías suyas mientras cenaba en un restaurante de Tenerife. Junto a la imagen, aparecía el siguiente mensaje: «Habla con tu amiga Joana Sanz para que disfrute mucho porque pronto desaparecerá y nadie la encontrará más. Estamos viendo sus pasos». Sin duda, un movimiento que deja más que evidente que estaría siendo perseguida, algo que, según sus palabras «está llegado muy lejos» y le está provocando sentir un miedo constante al temer por su seguridad. «Basta», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Desde que en enero Dani Alves entrara en prisión preventiva, no es la primera vez que Joana Sanz alza la voz en redes para confesar el calvario al que hace frente diariamente, recibiendo incluso hasta amenazas de muerte. No obstante, sí que es la primera vez que estos presuntos acosadores están tan cerca de ella, fotografiándola y haciéndola sentir un miedo aún mayor. «Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo. Nadie me está regalando nada. No entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas», expresaba el pasado mes de mayo, intentando desvincularse de toda la polémica que rodeaba y sigue rodeando a su pareja en el ámbito penal.