Isabel Pantoja se encuentra en uno de los momentos más particulares de su vida profesional y personal. Mientras los conflictos familiares siguen ocupando titulares, especialmente con Kiko Rivera e Isa Pantoja, la tonadillera parece centrada en su trabajo y en la preparación de su ambiciosa gira americana. Isabel ha firmado un contrato con una empresa mexicana promotora de conciertos por un total de dos millones de euros, que contempla cuatro actuaciones confirmadas: tres en Estados Unidos -Nueva York, Miami y Los Ángeles-, y una en Chile. Esta gira, que forma parte de la celebración de su 50 aniversario en la música, se presenta como una vía para generar ingresos suficientes que le permitan afrontar la deuda de más de un millón de euros que mantiene con Hacienda.

El calendario de la gira se iniciará a finales de abril en Chile y continuará durante todo el mes de mayo por las principales ciudades estadounidenses. Cada concierto le reportará 180.000 euros libres de impuestos, y la cantante pretende cerrar un mínimo de diez actuaciones para alcanzar los dos millones previstos. Además, hay negociaciones avanzadas para sumar más fechas en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y México. La gira no solo representa una oportunidad económica, sino también un modo de mantenerse activa y visible en el panorama musical, al tiempo que se protege de la presión mediática y familiar que, según fuentes cercanas, la ha acompañado durante los últimos años.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Lo que ha llamado especialmente la atención son las exigencias que Isabel Pantoja ha impuesto para sus viajes durante la gira. Según ha publicado la revista Lecturas, la tonadillera ha solicitado realizar todos los desplazamientos en jet privado, específicamente en un Gulfstream G650, una de las aeronaves de ultra lujo más sofisticadas del mundo, comparable con los jets que utilizan figuras internacionales como Jeff Bezos, Cristiano Ronaldo o las Kardashian. El G650 permite vuelos de ultra largo alcance, con cabina personalizable, tecnología avanzada y la posibilidad de cubrir distancias entre continentes sin escalas, ofreciendo además un alto nivel de confort, Wi-Fi de alta velocidad, altitud de cabina reducida para minimizar el jet lag y una cabina silenciosa, con niveles de ruido de apenas 47 decibelios.

El interior de este jet incluye asientos de cuero cosidos a mano con ribeteados en aguamarina, revestimientos de madera de alto brillo, alfombra de seda, zona de comedor/trabajo con mesa, área de descanso con sofás, baño, cocina y detalles de cristalería y porcelana de lujo. La cantante no solo viajará con estas comodidades, sino que también exige una suite principal en hoteles de cinco estrellas, dos habitaciones junior para su equipo y una dieta diaria de 300 euros exclusivamente para ella, atendida por un miembro de la promotora en cada ciudad. Para el resto del personal, el viaje se realizará en clase turista, pero con todo lo necesario para garantizar que su trabajo se desarrolle con eficiencia y comodidad.

Isabel Pantoja en el aeropuerto de Sevilla. (Foto: Gtres)

Este regreso a los escenarios internacionales marca una nueva etapa en la vida de Isabel Pantoja, que actualmente reside temporalmente en Canarias y ha pasado tiempo en República Dominicana, en la exclusiva urbanización de Cap Cana, junto a su hermano Agustín, su principal apoyo. Su estancia allí le permite mantener cierta privacidad y facilidad de conexión con Madrid mediante vuelos directos desde Punta Cana. La tonadillera también ha vuelto recientemente a los juzgados de Pozuelo de Alarcón para ratificar una demanda contra medios de comunicación, reclamando indemnizaciones millonarias por revelación de secretos, lo que evidencia su determinación por proteger su imagen mientras continúa con sus planes profesionales.

En suma, la gira americana de Isabel Pantoja combina ambición económica, preparación logística de alto nivel y un retorno a los escenarios tras años de altibajos personales. Su elección de viajar en un jet privado de lujo, al estilo de las grandes figuras internacionales, refleja no solo su posición dentro del mundo del espectáculo, sino también su deseo de comodidad, privacidad y eficiencia en cada paso de esta nueva etapa profesional que promete ser memorable.