Jesulín de Ubrique, todo risas tras el reencuentro con sus hijas

Madrid se ha convertido en una segunda casa para Jesulín de Ubrique, que se ha convertido en uno de los protagonistas de la segunda temporada de ‘El Desafío’. Aprovechando uno de estos viajes, el diestro se reunió en la capital con sus dos hijas, Andrea y Julia, con las que disfrutó de una tranquila reunión familiar, pues no han trascendido imágenes de ese encuentro. Fue su ex y madre de la mayor de ellas, Belén Esteban, quien lo desveló en el programa ‘Sálvame’. Su intención, según contó, era ser justa y de paso ayudar en cierto modo al padre de su hija.

«No voy a decir nada ni quiero que me preguntéis. Igual que he dicho que ha estado mucho tiempo sin ver a su hija, ha visto a su hija también», comenzaba diciendo refiriéndose a Andrea. A continuación, daba un pequeño matiz, «a sus hijas, a las dos (Julia y Andrea). Y no me preguntéis porque no. Si me callara, se va a entender como que no ha venido y el tiempo pasa. Pero no soy injusta. No voy dar ninguna información. No voy a responder ni una pregunta», avisaba muy seria.

Belén Esteban revela si Jesulín ha visto a sus dos hijas en Madrid: «Me sentiría mal si me callase» https://t.co/Zb2tD21zSN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 5, 2021



«Si me callo me sentiría mal y no lo voy a hacer. Es un tema que no pero sería muy injusta si me callo. Espero que no se moleste ninguna de las partes. Pero me parecería injusto que haya pasado lo que haya pasado y yo me callara como que no, como que no… Entonces, no voy a decir nada más, pero me siento mejor así», añadía Esteban.

De momento, el resto de la familia ha optado por guardar silencio, incluido el propio Jesulín que este viernes ha sido captado por las cámaras cuando iba de camino al plató de grabación de ‘El Desafío’. Aunque no ha querido pararse ante los medios, el diestro sí que se mostraba de lo más contento y alegre y, de hecho, cuando le han preguntado por el encuentro con sus hijas, entre risas dice: «¿Qué es? ¿La pregunta mamporrera o qué?».

A pesar de su buena disposición, finalmente el marido de María José Campanario ha optado por guardar silencio, despedirse entre risas, quedándose para él esa cita con sus hijas. Lo que quedó claro tras las palabras de Belén Esteban era que el andaluz había visto a Andrea tras años sin encontrarse cara a cara y que con Julia, a pesar de los rumores que han apuntado a una mala relación con ella, no son ciertos. O al menos no del todo.

Si la hija de Belén Esteban optó por el anonimato absoluto tras cumplir la mayoría de edad, su hermana no parece tener claro qué hará en el futuro. De momento, la primogénita de María José Campanario mantiene sus redes sociales abiertas, quizás para encaminarse en la profesión de influencer. De momento, Julia no se ha pronunciado y disfruta de la vida en la capital acompañada de su novio, un joven futbolista del Aranjuez con el que parece estar muy bien. Tanto que desde hace unos meses residen juntos en la casa de los padres de él.