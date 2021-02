Jesulín de Ubrique ha sido el último invitado a “El show de Bertín”, el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur. El torero ha protagonizado una de las entrevistas más emotivas del espacio, en la que ha hecho un completo repaso de su vida, haciendo hincapié en algunos de los episodios que recuerda con más cariño, así como revelando algunas divertidas anécdotas de su faceta profesional y de índole más personal.

El de Ubrique se ha sincerado a fondo con el presentador, con el que ha mantenido una distendida charla en la que no han faltado las risas, la complicidad y los momentos emotivos. Jesulín no ha tenido reparos en hablar de casi todos los aspectos de su vida, aunque en lo único en lo que no ha entrado ha sido en su relación con la madre de su hija mayor, Belén Esteban.

De quien sí ha hablado y de una manera muy especial, ha sido de su mujer, María José Campanario, quien precisamente hace algunas semanas protagonizó una polémica con la ex del diestro. Como suele hacer cada semana con sus invitados, Bertín Osborne hamostrado a Jesulín de Ubrique una serie de fotografías. Una de ellas ha sido precisamente de los comienzos con su mujer y el torero no ha podido evitar emocionarse: «hace 19 años de esta foto», ha dicho Jesulín al ver la imagen. El torero ha revelado algunos detalles de cómo fueron los comienzos de su historia de amor: “la conocí en un restaurante junto a una amiga y las invité a que vinieran al campo… en un momento que la vi distraída, le dije: ‘de esta cara nunca te vas a olvidar’. Nada más conocerla, el primer día…», ha contado.

Jesulín ha explicado que en su relación con María José todo fue muy precipitado: “en 2001 tuve el accidente pero ya vivíamos juntos, y en 2002 nos casamos. Llevamos ya 20 años, Bertín. No le pedí la mano nunca, fue más un ‘vámonos que nos vamos’, pero vi algo en ella que no había visto», ha revelado el torero muy emocionado.

La entrevista ha estado cargada de momentos emotivos, no solo relacionados con la relación entre Jesulín y su esposa, sino también al recordar a su padre, Humberto Janeiro, que falleció hace apenas seis meses: “era un fenómeno. Con sus defectos y sus virtudes, pero un padre es un padre», ha asegurado Jesús.

Al finalizas el programa, el torero no ha podido contener las lágrimas cuando la cantante andaluza Laura Gallego ha interpretado el tema “Que no daría yo” de Rocío Jurado, por expreso deseo de Jesulín. El andaluz ha explicado que en su vida “la más grande” siempre ha tenido un papel peculiar. El torero ha comentado que su padre, al ser empresario y trabajar con varios artistas organizaba eventos, como la feria de Ubrique. En una ocasión contrató a Rocío Jurado y esperaba ‘salvar’ el festejo con su participación. Jesús ha recordado que no fue tan bien como pensaban y que Rocío le dijo a mi padre: “Humberto, yo sé que a usted la feria no le ha ido bien pero yo tengo un equipo, tengo que… usted no se preocupe que esto lo solucionaremos”. Sin embargo, el de Ubrique ha contado que su padre se agobió porque había que pagar a la artista y pensó en vender el campo que poseía. Fue entonces cuando Jesulín decidió dedicarse al mundo de los toros y se propuso sacar adelante a la familia para pagar la deuda a la artista.