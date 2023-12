Jessica Bueno se rinde al amor en ‘Gran Hermano VIP 8’: «Es algo tan real que me da miedo»

El paso de Jessica Bueno por Gran Hermano VIP 8 ha supuesto un giro de 180º en su vida, especialmente en el ámbito sentimental. Y es que su feeling y su complicidad con Luitingo, su compañero de reality, ha supuesto el fin de su historia de amor con Pablo Marqués, el empresario que ocupaba su corazón hasta su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra. Hasta ahora, la modelo no había reconocido que tuviera nada más allá de una amistad con el concursante mencionado, pero su retorno al programa como jefa de la campaña del andaluz en su camino hacia el premio final ha hecho que se sincere, como nunca antes lo había hecho, sobre sus sentimientos.

En uno de los vídeos emitidos en la semifinal celebrada el pasado miércoles, ambos están tumbados uno enfrente el otro cuando Jessica comienza a decirle que necesita paciencia por su parte para poder ir poco a poco. Como respuesta, Luitingo le pregunta sobre que siente cuando le dice que está enamorado de ella, a lo que la sevillana contesta: «Entre vergüenza, alegría y miedo», añadiendo que no hacía falta que dijera lo que pensaba al respecto porque si analizaba como actuaba con él, podría descubrirlo.

Jessica Bueno y Luitingo en ‘Gran Hermano VIP 8’/ Mediaset

Siguiendo la conversación, Jessica revelaba a Luitingo que sintió una especie de ‘calambre’ cuando hicieron la prueba de los médicos y él le cogió por la cintura, algo que el concursante definía como parte del enamoramiento. Tras estas imágenes, Marta Flich ha mantenido una íntima conversación con la ex pareja de Kiko Rivera donde le ha preguntado directamente sobre sus sentimientos, a lo que Jessica ha querido responder con la mayor sinceridad posible: «Ni yo misma quería aceptarlo, no quería pararme a pensarlo. Es algo tan real que me da miedo volver a pasarlo mal”, comenzaba a explicar.

Jessica Bueno en ‘Gran Hermano VIP 8’/ Mediaset

«Es algo muy importante y algo que siento como un amor de adolescente: bonito, natural y sano», describía. «Yo le he pedido a él paciencia y tiempo porque es algo difícil. Nos hemos conocido a la antigua y siendo mejores amigos. Por eso me da miedo. Quiero hacer las cosas poco a poco. Él ya ha dicho que va a luchar por muchos impedimentos que yo ponga. Voy a dejar que él haga lo que considere», señalaba. Después de mantener unas de las conversaciones más sinceras hasta ahora, Jessica concluía sus declaraciones dejando entrever que después de sus experiencias pasadas en el amor ya le tocaba disfrutar: «Me merezco dejarme querer», zanjaba.

Su ruptura con Pablo Marqués

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, Pablo Marqués era el encargado de anunciar el fin de su relación con Jessica Bueno, donde dejaba claro, a través de las redes sociales, que la decisión estaba tomada. «Cuando salió Jessica (de GH VIP) ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar con ella. Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo este tiempo. A partir de ahora puedo hacer lo que me apetezca con mi vida», aseguraba.

Comunicado de Pablo Marqués sobre su relación con Jessica Bueno/ Instagram

Sus palabras tuvieron una rápida reacción en Jessica, quien también quiso dar su propia versión de los hechos en las redes sociales: «Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix expresé a Pablo mi confusión y caos mental. Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos. El domingo nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo, por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información que se me ha preguntado en plató. Y no, no hay terceras personas», comentaba.