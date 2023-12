Esta entrega de Gran Hermano VIP está regalando innumerables momentos a los telespectadores, pero si hay una historia que ha destacado es la que tiene como protagonistas a Luitingo y Jessica Bueno. Ambos entraron con pareja a la casa de Guadalix de la Sierra, sin embargo, tras comenzar una amistad, de la que muchos hablaron dada la conexión que desprendían, el cantante finalizó su romance con Pilar Llori. Por su parte, la modelo continuó hasta el día que fue expulsada manteniendo que seguía siendo pareja de Pablo Marqués. Hasta hace unos días, ya que, definitivamente, su historia de amor forma ya parte del pasado. En la última gala del formato de Telecinco, como es tradicional, los concursantes se han enfrentado a un ‘juicio’ en el que el artista ha confesado sus sentimientos hacia Bueno.

Luitingo en ‘Gran Hermano VIP’ / Telecinco

De esta manera, se confirma que los rumores eran ciertos. Ante la pregunta de si está o no enamorado de Jessica Bueno, Luitingo ha respondido con un sincero «sí». Ante estas declaraciones, la maniquí ha reaccionado a los pocos segundos. «Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que él diga que está enamorado es malo y son sus sentimientos», comenzó diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial)

Aunque no quiso entrar en sus sentimientos no quiso juzgar los de su amigo, ya que ella en todo momento recalca su amistad. «Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente. Yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera», continuaba. Por ahora, los dos están solteros, pero la sevillana ya dejó claro unos días que va a focalizarse en su bienestar y necesidades, dejando a un lado el plano sentimental. «Partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos 4 meses juntos (…) No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, no tiene nada que ver. Es una decisión mía por mí misma porque, ya de por sí y la persona lo sabe, yo nunca he estado segura porque yo hay cosas que todavía tengo que curar. Yo creo que nadie se da cuenta que hace un año que me he divorciado y por ese simple hecho todavía no estoy preparada para empezar una relación con nadie más por mucho que hayáis visto que hay una química, una ilusión, que nos llevamos genial, yo no estoy preparada, estoy cohibida y ojalá me puedan entender», aseguró tras saberse el desenlace con Marqués.

Jessica Bueno y Luitingo en ‘Gran Hermano VIP’ / Telecinco

La carta de Luitingo a Jessica Bueno

En plena recta final del formato, Luitingo ha elegido a Jessica Bueno como cabeza visible de su campaña, ya que considera que es la candidata perfecta para ello. Por esta razón le ha escrito una carta. «A diario miro tu mensaje del cabecero de la cama, la noche en la que te fuiste. Para mí, una de las más tristes desde hace mucho tiempo en mi vida. Tengo grabada la conversación sentados en la cama antes de irte, que me dijiste: ‘Nunca en la vida me habían dicho que hacía falta a alguien para ser feliz’, pues ya te digo yo que sí. Una vez se te conoce como te he conocido yo, se entra en un mar de calma, de dulzura, de honestidad, de amor, de caricias, de buenas energías, de sabios consejos y de abrazos ilimitados… Siempre te dije que tu ser, tu sonrisa y tus maneras son especiales. Créetelo porque es así, ¿vale?», escribió.