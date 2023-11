Jessica Bueno, fuera de sí tras escuchar las críticas sobre su relación con Luitingo

Desde que Jessica Bueno decidió entrar como concursante a la octava edición de Gran Hermano VIP 8 no para de situarse en el centro de la polémica. La modelo está protagonizando un ‘trio amoroso’ junto a Pilar Llori y Luitingo que se ha posicionado como una de las tramas centrales de la casa de Guadalix de la Sierra y, como era de esperar, los compañeros comentan en su tiempo libre el transcurso de esta historia. Tras la unificación de las habitaciones, Carmen Alcayde y Laura Bozzo eran las primeras en despertarse y aprovechando que el resto de los compañeros continuaban dormidos, decidían susurrar las últimas novedades que habían ocurrido en las relaciones entre ellos: «Lo interesante es que Pilar y Jessica vayan a la sala de expulsión. Han cometido errores las dos. Bueno los tres», sostenía Alcayde con la aprobación de Bozzo.

Lo que no se imaginaba la colaboradora de televisión era que Jessica Bueno, protagonista de la trama que comentaba, se despertara y escuchara sus palabras, estallando contra ella como nunca antes lo había hecho: «No es cómodo estar durmiendo y escuchar que están hablando de ti», decía la modelo sin poder evitar las lágrimas. Carmen reiteraba que tan solo estaba comentando con Laura lo ocurrido, pero a la ex pareja de Jessica Bueno no le servía como ‘excusa’: «Yo comentar así la vida de la gente es que no lo entiendo. ¿Quién eres tú para juzgar así a alguien?», decía. Como respuesta, Carmen le aseguraba que tal vez, entonces, no debería haber entrado en un formato como el de Gran Hermano, algo que hacía que Bueno se mostrara fuera de sí a primera hora de la mañana.

En medio de la disputa, Naomi se despertaba y decidía intervenir en contra de Jessica: «Menos cómodo es estar durmiendo y que dos estén tonteando cuando te han dejado», señalaba, generando un aplauso por parte de Carmen Alcayde, quien volvía a atacar a su compañera diciendo que si continúa con esa actitud, finalmente ganará el concurso. «A mí el concurso me da igual, Carmen, para ti todo. No lo quiero», respondía Jessica a gritos al mismo tiempo que se incorporaba en la cama. «Me importa más lo que siento y lo que me duele. Déjame en paz, Carmen, no te quiero ni mirar a la cara. Una cosa es opinar y otra cosa es juzgar. Estamos hablando de personas, no de cosas que se mueven», sentenciaba de una manera contundente.

Sin duda, el rifirrafe mañanero ha generado cierta cisma entre el resto de los concursantes. Y es que mientras que Luitingo ha manifestado que considera que podrían haberse ido fuera de la habitación para hablar, Naomi ha expresado que para tontear podrían irse fuera también. Igualmente, Laura Bozzo y Carmen Alcayde vivieron un momento tenso ya que la que fue presentadora de Aquí hay tomate no sintió el apoyo de su amiga durante la discusión: «Gracias por defenderme, con amigas como tú no quiero enemigos», apuntaba con cierto tono irónico.