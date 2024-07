Jessica Bueno rompe su silencio: ¿Está o no embaraza?

A pesar de que muchos no apostaron por su relación, Jessica Bueno ha demostrado que su historia de amor con Lutingo va en serio. La pareja está pasando un verano de ensueño, aunque la modelo se ha visto obligada a interrumpir sus vacaciones para hacer una aclaración: no está embarazada. Lleva un tiempo recibiendo comentarios que le parecen poco agradables, así que ha lanzado un contundente mensaje para dejar claro que no se siente cómoda respondiendo a ciertas preguntas.

Jessica Bueno saltó a la fama a raíz de su relación con Kiko Rivera, pero antes había sido modelo, por eso despertó la curiosidad de los directores de Supervivientes. Le propusieron participar en el reality, donde conoció al hijo de Isabel Pantoja. Se enamoraron, tuvieron un hijo juntos y después rompieron. A partir de este incidente la carrera de Jessica ha estado marcada por la crónica social, aunque ella no ha dejado de desfilar porque le apasiona la moda.

Jessica Bueno y Luitingo en ‘GH VIP’. (Foto: Telecinco)

Bueno vive de su imagen y tiene mucha repercusión en las redes sociales, así que ha aprovechado que el foco estaba puesto en ella para romper su silencio. Según su punto de vista, hay ciertas frases que no deberían pronunciarse nunca, pues hacen referencia al aspecto físico de terceros y puede ser un asunto delicado.

«Hago este vídeo porque entiendo que es importante hablar sobre este tema. Es fundamental recordar que el cuerpo de cada mujer es único y puede cambiar por diversas razones, no solo por un embarazo», ha escrito en su cuenta de Instagram.

El mensaje que ha mandado Jessica Bueno

Como no podía ser de otra forma, Jessica se ha convertido en una de las famosas del verano. Son sus primeras vacaciones con Luitingo, así que es evidente que los paparazzi van a intentar sacarle fotos. Antes de que haya más confusiones ha compartido un físico pidiendo empatía, pues cree que para algunas mujeres puede ser ofensivo leer determinados comentarios.

«Como queda mucho verano por delante y me vais a ver con ropa de baño o vestidos más ajustados, me veo con la necesidad de subir este vídeo para que dejéis de insinuar que estoy embarazada porque NO ES ASÍ», empieza diciendo. Y añade: «Así para las siguientes veces, simplemente podéis decir que no os gusta mi tripa, en vez de dar por hecho algo que no es cierto».

La ex de Kiko Rivera está muy concienciada sobre los temas que tienen que ver con el aspecto físico. Su bandera es el respeto y la libertad, por eso cree que puede publicar fotos en bañador sin tener que soportar ciertas preguntas.

Jessica Bueno: «Puede resultar incómodo»

Jessica Bueno, desfilando. (Foto: Gtres)

Jessica recalca que siempre es mejor «ser respetuoso y empático». Lleva mucho tiempo siendo famosa y se ha enfrentado a rumores de todo tipo, sobre todo después de separarse de Kiko Rivera. Sin embargo, hay barreras que no quiere cruzar. Exige formalidad y siente que algunas mujeres pueden tomarse mal que les pregunten por su embarazo simplemente por haber modificado su figura.

«Hacer suposiciones sobre el cuerpo de alguien puede resultar incómodo o incluso hiriente. Es mejor evitar preguntar si una mujer está embarazada a menos que ella misma lo mencione. Respetemos la privacidad y la autonomía de cada persona en cuanto a su cuerpo y sus decisiones».

Su publicación se ha llenado de comentarios positivos y de apoyo. «Tienes un cuerpazo , pero lo más importante es tu esencia y tú educación», le dice una usuaria. Y otra le escribe: «No te falta razón, gracias por contar todo esto».