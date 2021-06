Nueva polémica para Jesé Rodríguez. El canario está más que acostumbrado a verse envuelto en escándalos fuera del terreno de juego y el último ha sido a raíz de una ‘storie’ que ha colgado en su cuenta secundaria de Instagram, ‘@OfficialJeyM’, donde promociona su música estilo reggaetón. En ella alardea de unos controvertidos gustos sexuales: «Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jey M (@officialjeym)

Estas incendiarias palabras le han servido para ponerse en el disparadero. Un buen número de seguidores se han hecho eco de este mensaje y le han criticado duramente, tachándolo de «machista», entre otros calificativos. Si bien la frase podría pertenecer a una canción, no deja de hablar de unos gustos sexuales que traspasan algunos límites. Esto se suma a que durante su carrera, Jesé Rodríguez se ha mostrado como una persona irreverente, díscola y mujeriego. Por el momento, él no ha reaccionado a la lluvia de reproches tras publicar esta ‘storie’.

El habilidoso delantero sigue demostrando que le importa muy poco lo que piense la gente sobre su estilo de vida. A sus 28 años ya es padre de cinco hijos con tres mujeres diferentes: Melody Santana, Aurah Ruiz y Janira Barm. A la primera le une una gran enemistad y ni tan siquiera el bienestar de los dos hijos que comparten les ha puesto de acuerdo. Jesé le dedicó unas explosivas palabras cargando contra ella: «Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos, porque así yo me lo llevo ganando desde muy pequeño. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolos y lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste», escribió.

Con su actual pareja, Aurah Ruiz, también ha protagonizado un sinfín de esperpénticos escándalos. Hay que recordar que fueron padres de un niño que nació con graves problemas de salud que le obligaban a estar vigilado por los médicos a diario. Ambos escenificaron su ruptura y las posteriores disputas en la custodia y cuidado del niño a través de mensajes en Instagram. Llevaron sus fobias a los juzgados para después -sorprendentemente- reconciliarse y darse otra oportunidad.

Coleccionador de polémicas como pocos, la historia de Jesé Rodríguez es la de lo que pudo ser y no fue. La de la eterna promesa. Desde que saliera de la cantera del Real Madrid se le consideró una de las mayores promesas del planeta fútbol, pero las lesiones y -quizás- su mala cabeza le han convertido en un futbolista residual en todos los equipos que juega, que no son pocos. El canario ha tirado por la borda un buen puñado de oportunidades y, de momento, no logra asentar la cabeza ni tener continuidad en ningún lugar.