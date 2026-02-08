Jean-Marie Rossi y la nietísima en rojo: pasión, escándalo y tesoros a subasta en Sotheby’s

Este próximo marzo, la casa Sotheby’s de París rendirá un homenaje singular a Jean-Marie Rossi, uno de los nombres más emblemáticos del mundo de las antigüedades y del coleccionismo parisino. La subasta reunirá, por primera vez, una selección de piezas procedentes de la galería Aveline, situada en la Place Beauvau, y de su colección personal, que decoraba su impresionante residencia en Rueil-Malmaison, donde compartió años de vida con Carmen Martínez-Bordiú, su segunda esposa y madre de su hija Cynthia. La cita, más que una venta, se concibe como una retrospectiva de la vida y obra de un hombre cuya mirada y gusto marcaron una época en el mundo del arte y el coleccionismo.

Jean-Marie Rossi no fue un anticuario convencional. Culto, refinado y con un ojo infalible para la belleza, supo combinar la tradición con la modernidad, creando un universo propio donde el diálogo entre estilos, épocas y disciplinas se convertía en su sello distintivo. La subasta incluirá obras maestras del mobiliario francés del siglo XVIII, atribuidas a nombres históricos como André-Charles Boulle, Bernard II Van Riesen Burgh o Adam Weisweiler. Estas piezas dialogarán con obras modernas y contemporáneas de artistas como Jean Fautrier, Paul Jouve o Carlo Bugatti, reflejo de un coleccionista que supo adelantarse a su tiempo y acercarse al arte emergente, incluyendo el pop art, con especial predilección por Roy Lichtenstein.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sotheby’s (@sothebys)

Sin embargo, la relevancia de la subasta no reside únicamente en el valor artístico de las piezas. Jean-Marie Rossi alcanzó notoriedad en los medios de comunicación tras su relación con Carmen Martínez-Bordiú, conocida por muchos como la «nietísima» de Franco. Su historia de amor, iniciada en 1976 durante un crucero por el Mediterráneo, desafió convenciones y escandalizó a la sociedad española. Carmen abandonó su matrimonio con el duque de Cádiz y sus dos hijos para vivir junto a Rossi, a quien describió más tarde como el hombre que le enseñó a ser mujer. Su unión trajo consigo la hija Cynthia, quien hoy mantiene vivo el vínculo familiar entre España, Francia y Portugal.

La vida de la pareja no estuvo exenta de tragedia. Ambos sufrieron la pérdida de hijos en circunstancias dramáticas: Carmen perdió a su hijo mayor, Francisco, en un accidente de tráfico, mientras que Rossi lamentó la muerte de su hija Mathilda en un accidente náutico en Acapulco. Estas tragedias estrecharon sus lazos y contribuyeron a una década de felicidad compartida, marcada por la cultura, el arte y la pasión por la vida. Durante su matrimonio, la pareja residió en la mansión de Rueil-Malmaison, un hogar donde Rossi no solo vivió con Carmen, sino que mantuvo una convivencia armoniosa con su exesposa Barbara Hottinguer y sus tres hijos, consolidando su reputación como hombre generoso y excepcional en la vida familiar.

Jean-Marie Rossi y Carmen Martínez Bordiú. (Foto: Gtres)

El universo de Rossi, como bien señala Sotheby’s, es un legado de audacia, gusto y elegancia. La venta, titulada De un mundo al otro, ofrecerá muebles, pinturas y objetos que reflejan la historia de un anticuario que supo anticiparse a su tiempo, combinando tradición y modernidad con un equilibrio admirable. Su hija Marella ha colaborado en la preparación de la subasta, asegurando que la muestra sirva no solo para recordar la vida de su padre, sino también para subrayar su papel como visionario de las antigüedades y artífice de la escena cultural parisina del siglo XX.

Entre los lotes más esperados se encuentran piezas del siglo XVIII y XIX, firmadas por maestros como André-Charles Boulle, Mathieu Criaerd o Philippe Claude Montigny, junto con mobiliario moderno y contemporáneo de Jean Fautrier, Paul Jouve o Carlo Bugatti. La subasta no solo representa una oportunidad única para coleccionistas y amantes del arte, sino que también es un tributo a un hombre cuya vida estuvo marcada por el buen gusto, la pasión y el amor por el arte, y cuyo vínculo con Carmen Martínez-Bordiú transformó para siempre la historia de la familia y de la alta sociedad española y francesa.