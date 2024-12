Jay-Z reaparece en una alfombra roja escudado en la imagen de su hija

Jay-Z, marido de Beyoncé, lleva unas horas acaparando la primera plana mediática de la crónica social internacional después de que se destapara que ha sido denunciado por violar, presuntamente, a una niña de 13 años en el año 2000. Tras salir a la luz la demanda, emitió un comunicado y, poco después reaparecía públicamente con motivo del estreno de la película Mufasa: El Rey León.

De esta manera, el cantante se trasladaba hasta el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos) para acudir al evento y así acompañar a su mujer y su hija Blue Ivy, quienes doblan a dos de los personajes principales de la trama (Nala y Kiara). Junto a ellos también se encontraba la suegra del artista, Tina Knowles.

Jay-Z, Beyoncé y Blue Ivy Carter. (Foto: Gtres)

Jay-Z posaba con un traje negro y el rostro visiblemente serio en la alfombra roja junto a su familia en medio de la polémica en la que se ha visto envuelto.

Jay-Z, acusado de violación

El intérprete de Song Cry ha sido acusado de violar a una niña de 13 años en una fiesta después de la gala de los MTV del año 2000. La demandante, identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, acusa también a Sean Diddy Combs de haberla violado. La denuncia fue presentada inicialmente en octubre en la Corte Federal del distrito sur de Nueva York (Estados Unidos) y, este 8 de diciembre, fue ampliada para incluir a Jay-Z.

Jay-Z en un barco. (Foto: Gtres)

La supuesta víctima llegó al evento después de abordar a varios conductores de limusina para acceder a la celebración. Un conductor que trabajaba para Combs le facilitó la entrada, alegando que «encajaba» con lo que Diddy buscaba, según informa la NBC. Asimismo, en la demanda se detalla cómo se produjo el episodio en el que la menor fue conducida a una casa de color blanco, donde se le hizo firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad sin entregarle una copia.

Una vez en el interior de la vivienda, la joven tomó una bebida que le produjo mareos. Comenzó así a encontrarse «desorientada y con necesidad de tumbarse». Fue por este motivo por el que se dirigió a una habitación para reposar. Poco después, según la denuncia, Combs y Carter entraron en la habitación diciéndole: «¡Estás lista para la fiesta!». Por otro lado, según el relato de la presunta víctima, Carter le quitó la ropa, la inmovilizó y la violó mientras Combs y otra famosa, una mujer no identificada, la observaban. Además, la demandante indica que Combs también la violó mientras Carter y la otra mujer observaban.

El comunicado de Jay-Z

Tras salir a la luz la acusación que señala de manera directa al cantante, Jay-Z emitió un comunicado a través de su empresa, Roc Nation. Mediante esta misiva rechazó la denuncia interpuesta por el abogado Tony Buzbee, que le acusa de haber violado a una mujer cuando ésta tenía 13 años. El artista aseguró que la demanda es un «intento de chantaje» y parte de un patrón de acusaciones, las mismas que ya han sido dirigidas contra Diddy, quien también aparece en la demanda.

«Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, no le daré un céntimo», afirmó. «Mi esposa y yo tendremos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales está en edad en la que los amigos, seguramente, verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones y explicar la crueldad y la codicia de la gente (…) Mi corazón y mi apoyo están con las verdaderas víctimas del mundo, que tienen que ver cómo la historia de sus vidas es disfrazada de rentabilidad», explicó.