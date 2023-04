La crítica del ex defensor del menor, Javier Urra, a Ana Obregón tras ayudarle en el pasado

Han pasado dos semanas desde que se dio a conocer el nacimiento de la nieta de Ana Obregón por gestación subrogada, y sin embargo, no han dejado de aparecer tanto partidarios como detractores de esta decisión. El último de ellos no es otro que Javier Urra, que como ex Defensor del Menor y psicólogo forense, no ha tenido reparo en hablar largo y tendido sobre el asunto para expresar su parecer al respecto.

Ha sido durante esta misma mañana cuando el personaje en cuestión se ha puesto en contacto con El Programa de Ana Rosa para hablar sobre el tema que ha girado en torno a la protagonista de Ana y los 7 y su nieta: «La intimidad, la dignidad y el honor de un niño es esencial preservarla (…) Me ha sorprendido que ahora Ana García Obregón aparezca con la niña en portadas, no me parece nada coherente», comenzaba explicando, haciendo referencia a años atrás, cuando la presentadora se convirtió en una de las pioneras en conseguir que se aprobase la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor al considerar inapropiado que se grabara a los más pequeños de cada casa pese a ser hijos de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Pero, lejos de dejar ahí su queja, Urra también ha tenido oportunidad de hablar para otros medios como por ejemplo La Razón, calificando de «moralmente detestable» la gestación subrogada y que Ana la haya «comercializado»: «Posiblemente ella sufre un duelo patológico por la pérdida de su hijo, pero pagar dinero por un hijo es algo terrible, como lo es pagar dinero por el trasplante de un órgano vital. Ana García Obregón ha retorcido la ley», indicaba en el portal mencionado, visiblemente molesto al ver cómo una de las grandes defensoras del menor hace tres décadas ahora está llevando a cabo ciertas acciones que en su día habría criticado: «Es algo que no entiendo. Ella vino a verme cuando yo era el primer Defensor del Menor. Vino junto a Terelu, Marta Robles y Eugenia Martínez de Irujo. Nos movilizamos, y junto al Fiscal Jefe, hablamos con los grupos parlamentarios, los asesoramos y así nació en 1996 la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

De este modo, Javier Urra ha vuelto a dar su opinión sobre algunos de los temas más destacados de actualidad social, aunque no es la primera vez que lo hace, habiendo hablado en distintos programas de Telecinco y en prensa digital de asuntos de gran importancia dentro de nuestras fronteras. Es por ello que no ha resultado en absoluto extraño su pronunciamiento en el asunto de Ana Obregón, habiendo compartido con ella una lucha a favor del menor durante años que finalmente dio sus frutos y que ahora la actriz parece estar saltándose sin ningún pudor para expresar a los cuatro vientos la felicidad que siente por haber dado la bienvenida a la hija de Aless Lequio.