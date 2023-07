De Javier Santos a José Daniel: los hijos no reconocidos de los famosos

El día del padre, que recientemente se ha celebrado en varios puntos de la geografía lejana a nuestras fronteras, no es motivo de celebración para todos quienes trajeron al mundo a un hijo. Pues los hay quienes rehúyen de su paternidad. Sobre todo cuando el descendiente nace fruto de una relación extra matrimonial. Y si no que se lo digan a Alexander Sanz, Javier Santos, Erika Do Rosario Nieves o José Daniel. Todos ellos, hijos no reconocidos de estrellas mundialmente conocidas o que sí lo son tras recurrir a la ley para lograr que sus padres los reconocieran como tal.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es padre de cuatro hijos: Manuela, Alexander, Alma y Dylan. No obstante, Alexander no siempre fue reconocido -al menos públicamente- como tal por el cantante. No fue hasta el año 2006, cuando el interprete de La tortura, Amiga mía o Mi soledad o yo, reveló a través de un comunicado su segunda paternidad. Pues en ese entonces, el cantante ya era padre de Manuela, su primogénita, nacida en 2004 fruto de su relación con la modelo mexicana Jaydy Mitchel, que terminó apenas un año después, en 2005. «Ante el peligro de que aspectos íntimos de mi vida se vean quebrantados con infundadas especulaciones, opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años de edad nacido fuera de mi relación por todos conocida», reveló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Alexander, que ahora se conoce que ha seguido la estela de su padre en lo que a su trayectoria musical de refiere, es fruto de la relación de Alejandro Sanz con la diseñadora de moda puertorriqueña Valeria Rivera que, según explicó el cantautor en el mismo comunicado, no quería hacer público que él era el padre de la criatura.

Julio Iglesias

Más sonado es el caso de Javier Santos, el supuesto hijo no reconocido de Julio Iglesias. A sus 46 años, Santos lleva años intentando demostrar que es hijo del cantante junto a su madre. De hecho, ambos intentaron en un momento dado acercarse al padre de Enrique Iglesias (47), pero debido al rechazo de éste, finalmente decidieron iniciar una batalla legal.

Javier Santos en un acto oficial de Real Madrid / Gtres

Javier Santos consiguió demostrar con una prueba de ADN que el artista era su padre biológico, incluso fue declarado oficialmente como su hijo en julio del 2019. Sin embargo, en mayo del año siguiente se rechazó esta prueba de paternidad, ya que el ADN fue tomado de una botella que Julio José Iglesias tiró a la basura. Por lo que se considera que esta muestra fue cogida de manera ilegal.

Carlos Baute

Y de cantante a cantante. Carlos Baute negó durante años ser padre de José Daniel fruto de una relación entre adolescentes del cantante. Pues Carlos Baute tan solo tenía 15 años cuando nació José Daniel. El descendiente del venezolano llevó al interprete a los tribunales cuando cumplió 31 años, exigiéndole la manutención que debía haber recibido hasta su mayoría de edad y que «nunca le llegó».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Baute (@carlos_baute)

No fue hasta doce años más tarde de ver la luz esta noticia, que Carlos Baute reconoció a su hijo como tal.