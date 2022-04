Carlos Baute no está en su mejor momento, pues su aclamada fama le está pasando factura. Aunque fans hay en todas partes, parece que una seguidora del cantante ha sobrepasado los límites, llegando a ser incluso peligroso. Así lo comunicaba él mismo hace unos días en el programa de Telemadrid, Madrid Directo, en el que denunciaba el abuso que está sufriendo tanto él como su familia. La polémica ha surgido cuando una fanática del intérprete ha decidido perseguirle allá donde va, motivo por el que Baute se ha visto obligado a poner una orden de alejamiento contra ella. “Llegó un momento donde había tal acoso que él sentía que podía tener un acercamiento más allá, con riesgo y peligro de su integridad física”, contaba Paloma García-Pelayo en el programa. Tras la medida judicial concedida, parecía que el tormento había acabado. Sin embargo, no ha sido así.

Parece que la mujer, a pesar del proceso judicial abierto, lo ha vuelto a hacer. “Es una situación muy lamentable. Le puse una orden de alejamiento. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado”, ha declarado el cantante en Socios del espectáculo, un programa del argentino Canal 13. El intérprete de Te regalo, que ha acudido al espacio televisivo para presentar su gira, ha aprovechado la oportunidad para denunciar la situación. “Estoy súper agradecido, adoro, quiero, respeto y amo a mis fans. Pero, sin duda, hay límites”, ha sentenciado.

La mujer denunciada ha vuelto a sobrepasar el límite de su fanatismo y, esta vez no ha elegido la casa del artista como escenario, sino que se ha desplazado hasta el colegio de sus hijos, una acción aún más peligrosa si cabe. Tal ha sido la intranquilidad de su esposa que, tras protagonizar el desagradable encuentro, ha llamado de manera insistente al cantante, a pesar de que este no se encontraba en el país. “Estoy muy intranquilo porque me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez. Es una mujer. Tenemos mucho temor. Directamente, la jueza nos dijo que, si llega a acercarse, se la llevan presa”, ha comunicado Baute, que se ha mostrado muy preocupado y nervioso.

“No solo ha ido a mi casa, son muchas cosas. Y ahora estoy súper nervioso, porque me acaban de interrumpir el ensayo. Era mi mujer, que me ha llamado siete veces para decirme eso”, ha explicado. Y es que, parece que la denuncia puesta en la Guardia Civil no ha tenido efecto, pues la mujer se ha saltado la orden de alejamiento para conseguir estar un poco más cerca de su ídolo y su familia. Una de las presentadoras del canal argentino le ha preguntado si alguna vez había tenido trato en persona con esta fan, como ha hecho en alguna ocasión con sus seguidoras. “Pues tuvimos una cena con todas las fans en Torrevieja en diciembre. Eso incluso está en la denuncia. Esa noche, cuando llegué al hotel, ella estaba entre todas las fans en el recibidor. Pero nada más”, ha explicado. El intérprete de Nada se compara a ti siempre ha estado muy comprometido con sus fans, llegando incluso a hacer quedadas en la ciudad. Sin embargo, todo tiene su límite y, aunque no es la primera vez que Baute sufre esta situación, si es la vez que más preocupado está, pues aún con un proceso judicial en trámite, la fanática no ha cesado su actividad de conseguir estar cerca de su ídolo.