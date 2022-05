Jaime Lorente revela quiénes son los grandes amores de su vida

Jaime Lorente se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, sobre todo, a raíz de ponerse en la piel del personaje de ‘Denver’ en la serie La casa de papel. Sin embargo, más allá de su faceta como actor, el intérprete también está muy volcado en su faceta musical.

Lorente ha aprovechado un acto promocional en Madrid para hablar de su nuevo trabajo en este sentido, que lleva el título de La noche. Ha sido en el Teatro Magno de la capital, donde no ha dudado en conversar amablemente con las cámaras de la Agencia Gtres y hablar de la feliz etapa que está viviendo en estos momentos, en especial, tras convertirse en padre por primera vez el pasado mes de noviembre.

Una noticia sorprendente ya que, tras su ruptura con María Pedraza, no se había revelado el estado sentimental del actor. Lorente ha rehecho su vida junto a Marta Goenaga, una compañera de la ficción de Netflix. La pareja está encantada con la pequeña Amaia, aunque no han trascendido muchos detalles de su rutina, ya que prefieren ser discretos en lo que respecta a su vida privada.

A pesar de esto, al intérprete le resulta muy complicado disimular el feliz momento que está viviendo, sobre todo a nivel personal. Espontáneo y muy sonriente, Lorente ha confesado que está encantado: “Estoy feliz, estoy nervioso, estoy ansioso, lo tengo todo”, ha confesado con una gran sonrisa en el rostro.

El actor ha recordado una frase que le dijo un amigo: “la paternidad es la única carrera en la que te dan el título antes de empezarla”, ha asegurado. Lorente ha declarado que está feliz con la pequeña: “Es maravillosa. Yo con mi enana estoy intentando hacerlo lo mejor posible, estoy como recordando mi infancia”. En lo que respecta a las tareas relacionadas con su hija, el artista dice que tiene una gran experiencia en cambiar pañales: “Lo llevo muy bien, tenemos diez sobrinos en casa, había cambiado ya muchos”.Aunque Amaia es aún muy pequeña, confiesa que su pareja le pone algunos de sus trabajos: “Mi chica se los pone y me dice que me ha reconocido”, ha revelado entre risas, que ha declarado quiénes son los grandes amores de su vida: “Mi madre, la que más me ha marcado, y la peque, por supuesto”.

Consciente de que la profesión de artista es complicada, Jaime declara que no tendría inconveniente en que su hija siguiera sus pasos: “Por supuesto, si ella quiere ser artista la dejaría. Como sé lo que es, pobrecilla la que le viene”, ha dicho.

Sobre este nuevo proyecto musical, Lorente está muy emocionado: “Es un disco que hago con Pablo Gareta, que es mi productor. Es una mezcla de música electrónica, urbana, rap… un poco de gamberrero”, ha declarado. Para él, la música y la interpretación son dos cosas muy diferenciadas, pero no se decanta por ninguna de ellas sobre la otra: “Para mí la música va más allá del simple hecho de construir una canción. Habla tanto de la relación que yo tengo con Pablo, que siempre digo que, de alguna forma, me ha salvado la vida. Me ha enseñado a expresar sentimientos de una manera que yo no sabía, que todo lo que significa música es Pablo”, ha confesado.

Como imagen de una firma de bebidas espirituosas, Jaime Lorente ha explicado qué es para él, ‘el arte de vivir’, el lema de esta marca: “Creo que llevo mucho tiempo trabajando en intentar darle un sentido a qué es el arte de vivir para mí. Creo que es saber lo que uno es. Cuando uno sabe lo que es, sabe cómo divertirse, sabe que el arte de vivir puede ser estar en el sofá de su casa viendo una peli, tomándose una caña, paseando al perro…”, ha comentado. Además, ha explicado que pasar tiempo con su hija es el verdadero ‘arte de vivir’.

Sobre su relación con María Pedraza, el actor ha dicho que es buena en estos momentos: “Muy bien, súper cordial, es una chica estupenda, me llamó cuando nació mi hija, tiene mucha alegría”.

A pocas semanas del verano, el actor tiene varios proyectos sobre la mesa: “Ahora estoy rodando la serie sobre Ángel Cristo y Bárbara Rey. Estoy en pleno inicio y estamos pasándolo muy bien, aunque la historia es dura. Este verano tenemos muchos conciertos y después tengo un par de proyectos, así que, bastante trabajo”, ha declarado.

Hace poco declaró que se había sentido abrumado por la popularidad -que ha traspasado nuestras fronteras- y que, incluso, había recurrido al apoyo psicológico: “Ha sido muy positivo, un hito. A mí me lo ha dado todo a nivel laboral. También me ha colocado en un nivel de exposición para conmigo mismo de analizar qué cosas estaba haciendo bien y qué mal. Hubo un momento en el que tuve que parar un poco porque de repente fue abrumador. Tuve que ir al psicólogo para trabajar todo esto.

A pesar de que es uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, tiene claro que el éxito va más allá de la popularidad: “Creo que nos han engañado, nos han dicho lo que es el éxito y no es así. Mis abuelos el éxito lo tenían en el campo. A lo mejor mi éxito reside en otro lugar. Mi trabajo me da felicidad, pero no puedo supeditar mi felicidad al trabajo”, ha sentenciado.