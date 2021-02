‘La isla de las tentaciones’ está que arde. Ya va quedando menos para que las cinco parejas se vean las caras en la hoguera final, donde tendrán que tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Se pueden ir solos, con su nuevo amor o con la pareja que entraron al reality. Desde el inicio del concurso, Lola, una de las participantes se dejó llevar con uno de los tentadores, Simone. Sin embargo, con el paso de las semanas, se dio cuenta de que seguía enamorada de su pareja, Diego.

Tras ver unas imágenes de la joven totalmente destrozada, Diego decidió pedir una hoguera de confrontación. «Yo no la puedo ver así y no quiero seguir viendo imágenes de Lola porque me duele mucho. Lo que quiero hacer es ir al grano y si se puede hablar con ella», dijo a Sandra Barneda, sin antes ver una escena en la que su pareja aparecía bajo las sábanas con otro tentador, Carlos. “Ahora me siento hipócrita si digo que me perdone. Siempre va a tener eso en su cabeza y no va a haber otra opción. No sé qué querrá decirme, si querrá arreglarlo, perdonarme… Creo que estará muy dolido y confundido. No sé si ir, si no ir…”, expresó Lola cuando la presentadora le comunicó que su chico quería un encuentro con ella. Finalmente aceptó, y la noche del jueves se convirtió en una verdadera montaña de sentimientos para la pareja.

Nada más encontrarse se fundaron en un emotivo abrazo. “Me he dado cuenta de que le quiero y me ha sorprendido su actitud”, dice Lola mientras su chico contesta que no la puede mirar a los ojos, pero no porque no la quiera sino porque la situación es demasiado “agresiva”. “Te vi llorar y me tocó el corazón, te vi arrepentida”, continúa diciendo el concursante. “He hecho cosas peores”, explica la influencer creando un silencio absoluto y provocando un shock en el cántabro. El programa no ha emitido más imágenes sobre lo que ocurre después, por lo que habrá que esperar unos días para ver en qué punto se encuentran.



Otro de los protagonistas de esta edición es Manuel, participante que fue infiel a Lucía con dos tentadoras en una misma noche, Stefany y Fiama. Aunque ha continuado su historia de amor con la segunda, y asegura estar “liberado”, no ha dudado en arremeter contra la que ya es su expareja. Barneda le puso unas imágenes de la gaditana dándolo todo en una fiesta, tanto que incluso se llegó a besar con uno de los solteros, Carlos. Sin embargo, instantes después se venía abajo. «No es mi novia de tres años y medio. Viendo ya que no le ha dolido como yo esperaba, voy a seguir haciendo lo que a mí me dé la gana», declara Manuel al ver el visionado.

“Creo que con su actitud se contradice. Las imágenes anteriores comiéndose la boca con uno… y le da el bajonazo después. No antes. Ya lo has hecho igual que yo, prima. Si estás enamorado no te comes la boca con un tío. Yo creo que se ha contradicho ella sola», puntualiza el de Puerto Real. Instantes después llega el zasca aplaudido en redes sociales de la presentadora. «¿Crees que lo que ha hecho es lo mismo que has hecho tú?». “Yo creo que sí. Se ha liado con un tío y se ha arrepentido. Yo me he liado con dos y a la semana siguiente me arrepentí”, dice excusándose Manuel.