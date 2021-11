‘La Última Tentación’ llega a su fin: así han acabado las parejas

Después de casi un mes y medio La Última Tentación ha llegado a su fin. 50 días en los que veteranos del reality más picante de la parrilla televisiva se ha despedido con una hoguera final en la que sus participantes se han reencontrado cara a cara con sus parejas, bien para poner punto final a su historia de amor o bien para salir de la mano y regresar de la mano y con la esperanza de disfrutar de una nueva etapa.

Andrea y Alberto

Andrea y Alberto han sido los primeros en volver a verse y las cosas no han salido muy bien y es que la infidelidad de ella con Manuel ha catapultado la relación.

📹 Andrea se derrumba cuando Roberto la acusa de engañar a Óscar #LaÚltimaTentación8 https://t.co/KTQNRNTfch — La Última Tentación (@islatentaciones) November 3, 2021

«Venía a ponerte a prueba a ti pero como no te han puesto ninguna tentación por eso no has caído, porque con tu primera ex bien que caíste. En toda tu vida ninguno somos unos santos, así que te relajas», le ha espetado la joven, que ha abandonado el programa entre lágrimas después de que él le acusara de humillarle, «estás vacía por dentro. No tienes sentimientos. El tiempo es muy valioso y me arrepiento de haber perdido 8 meses de mi vida. Es buena niña pero no me merecía que me hiciera esto».

Patri y Lester

Muy diferente ha sido el final de Patri y Lester. Tras muchas voces y más lágrimas, su final no podía haber sido mejor: de la mano y con una sonrisa de oreja a oreja. Unos minutos antes pronunciaban unas bonitas declaraciones: «Yo no sabía lo que sentía por Lester, no quería quererle y necesité pegarme el golpe, necesité fallarle para darme cuenta de que lo quería. Y desde entonces nunca le he faltado el respeto ni he tenido nada con nadie porque yo te quiero», contaba Patri, que reconocía que le fue infiel en el pasado. Por suerte, esa parte ya ha quedado atrás y ahora comienzan una nueva etapa cargada de ilusiones.

Fani y Christofer

Tras verse en la hoguera de confrontación, de donde se fueron con la intención de darse una nueva oportunidad tras la suplica de la madrileña, que le fue infiel con Julián, Fani y Christofer se han encontrado de nuevo en la hoguera final. La joven llegaba a la hoguera cargada de ilusiones, pero su novio tenía otra intención: poner punto final a su larga y complicada historia. Esto ha pillado a Fani por sorpresa, que por nada del mundo se esperaba que él, según sus palabras, «desperdiciase esa oportunidad de oro para demostrar que era amor verdadero». Pese a todo no se ha dado por vencida y ha prometido que luchará por él.

Jesús y Marina

Lo suyo comenzó en La isla de las tentaciones 3 y aunque parecía que lo suyo jamás volvería a ser, pues la sevillana comenzó una relación con Isaac, su amor ha sido más fuerte. Un año más tarde La última tentación ha vuelto a unirles y parece que tienen muchas ganas de que esta vez sea la definitiva. «Espero que alguien te quiera la mitad de lo que te he querido yo», le dijo Jesús a Marina cuando rompieron y ahora ella se ha dado cuenta de todo ello y cree que Jesús «es el único amor» de su vida. Un bonito reencuentro que han sellado con uno de los besos más bonitos de la temporada.