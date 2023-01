Isabel Preysler, un fenómeno imbatible 2.0

Pese al paso de los años, si hay algo que nunca cambia es la popularidad de Isabel Preysler. La también conocida como «reina de corazones» ha sabido hacerse un hueco en el mundo de las socialités como nadie, siendo ya una de las figuras más destacadas a nivel nacional tanto como por su impecable estilismo como por su vida personal, la cual no ha estado exenta de polémica durante los últimos meses.

Dentro del clan Preysler parecía reinar la paz y la armonía hasta que salía a la luz un vídeo de Íñigo Onieva besando a una misteriosa chica durante la última edición del festival Burning Man. Un durísimo varapalo por el que Tamara Falcó se vio obligada a cancelar su compromiso con el empresario, y por ende, la historia de amor que ambos habían protagonizado durante dos años y que tenía el peor de los finales, siendo vox pópuli lo sucedido y cada vez más personas que querían saber más y más sobre esta sonada infidelidad.

Como no podía ser de otra manera, las búsquedas de los perfiles de Tamara Falcó e Íñigo Onieva subieron como la espuma durante el pasado mes de septiembre, ya que sus respectivas historias vitales se habían convertido en el centro de todas las miradas y también cómo resolverían este desengaño amoroso, si de manera conjunta o separada. Teniendo en cuenta su sufrimiento, la marquesa de Griñón se coronó como uno de los personajes más influyentes del 2022 según Forbes, llegando incluso a eclipsar el éxito de su madre dentro del universo 2.0. Pero lo cierto es que esa popularidad no duró mucho, ya que tan solo unos días más tarde, la ex de Carlos Falcó volvía a generar más interés para los internautas, demostrando así que sigue siendo la gran matriarca de uno de los clanes más conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y que ni una convulsa historia como la que se vio obligada a vivir la ganadora de MasterChef Celebrity ha conseguido desbancar a su progenitora de un pódium inalcanzable.

Esto mismo ocurría de nuevo hace tan solo unos días, cuando se daba a conocer la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa de la manera más inesperada. Pese a haber conseguido formar uno de los tándem más consolidados del país, ambos optaban por tomar caminos separados, motivo por el que LOOK llevaba a cabo una investigación sobre cuál de sus perfiles había sido más atractivo para los usuarios de Internet. De esta manera, volvía a demostrarse la idea de que no hay persona que pueda acaparar el protagonismo de la madre de la marquesa de Griñón bajo ningún concepto, siendo la reina indiscutible de corazones y de todo aquello relacionado con las redes, aunque lo cierto es que todo apunta a que su hija le acabará cogiendo el testigo ya que su popularidad va creciendo a medida que pasan las horas, y sobre todo ahora que parece que su reconciliación con Íñigo Onieva es inminente. Pero, por el momento, ni esta buena nueva ha hecho que la ganadora de MasterChef Celebrity tenga el protagonismo total, ya que ha compartido portada en ¡Hola! con su madre pese a ser uno de los momentos más importantes de su vida a nivel amoroso, mientras que su progenitora acompaña a Ana Boyer y a su marido en las imágenes de su hijo Mateo.

Su crecimiento en datos

Para conocer más sobre el éxito de Isabel Preysler dentro de nuestras fronteras, LOOK se ha puesto en contacto con Santiago Mollinedo de Personality Media. A través de datos verificados, este grupo finalmente ha sacado la conclusión de que Isabel es «la más conocida de la familia», incluso por delante de Tamara Falcó. Y es que, los datos de popularidad de la ex del Premio Nobel son abrumadores, siendo un 88% las personas que la conocen y especialmente aquellos mayores de 55 años, concretamente en este target un 98% de personas son las que la conocen.

No obstante, cabe destacar que Preysler nunca habría sido especialmente querida, contando con una media de 5 en valoración general. Una nota que va empeorando a medida que aumenta su edad y siendo suspendida por un 34% de personas, mientras que un 29% la valoran entre el notable y sobresaliente.

A través de estos análisis, Personality Media ha descubierto que, si en algo despunta Isabel Preysler es en su elegancia con nada más y nada menos que un 7’5, coronándose entre las tres mujeres más elegantes del país entre «las más de 973 mujeres que analiza este estudio desde hace más de 17 años». Aún así, la asignatura que tendría pendiente la madre de la marquesa de Griñón es la naturalidad, con tan solo un 4, ya que hay muchas personas que consideran que «es lejana, poco natural», aunque gracias a su elegancia ha permanecido en su perfil a lo largo del tiempo ya que, como confirman los profesionales pertinentes, «no es necesario ser querida, para que la gente reconozca en ella cierta elegancia, que es la base de su éxito comercial».