Las últimas declaraciones de Julio Iglesia han generado tal ruido que hasta la propia Tamara Falcó se ha pronunciado al respecto. La marquesa de Griñón ha reaparecido como cada jueves en El Hormiguero y se ha pronunciado al respecto. “Muy cariñoso”, ha dicho la socialité en un primer momento. Durante la tertulia, de la que también forman parte Cristina Roca, Nuria Roca y Juan del Val, pusieron a la hija de Isabel Preysler en un compromiso.

«¿Tú ves alguna posibilidad de que vuelvan?», ha preguntado Juan del Val. «Los hijos de padres separados siempre quieren que sus padres vuelvan», ha respondido Tamara Falcó matizando que es improbable porque su “tío Julio” está asado. Aunque ha reconocido que: «En mi familia pasa de todo». Es necesario mencionar que, Julio Iglesias e Isabel Presyler estuvieron casados 7 años y que fruto de su historia de amor nacieron tres de sus hijos: Chabeli, Julio Iglesias, Jr. y Enrique Iglesias.

Pese a que el cantante y la conocida también como reina de corazones se separaron y rehicieron sus vidas, lo cierto es que hoy en día siguen manteniendo una buena relación. Motivo por el que el intérprete de Soy un truhan, soy un señor quiso hacer una entrevista en la revista ¡Hola! en la que se deshizo en halagos hacia Isabel Preysler. La madre de Tamara Falcó se ha visto envuelta en una polémica tras la muerte de Laura Boyer (fallecida el 23 de febrero), ya que la hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo hizo una entrevista quince días antes de morir en Semana, donde declaró, entre otras cosas, que Isabel es «una mujer fría y calculadora».

«Es tan injusto porque deja a Isabel indefensa. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Ahora todo se convierte en una mera especulación. Nadie sabe la relación que tenía Laura con su hermana Ana, que no se hablaban desde hacía años; nadie sabe la relación que tenían mi ex mujer y el padre de Ana… No se debería entrar en estas cosas porque es injusto sacar conclusiones y más de esta forma, con la otra persona fallecida», explicó el artista a ¡Hola! También quiso recalcar su defensa hacia la que un día fue su mujer: «Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella». No sin antes mencionar que «han muerto dos de sus ex maridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir».

Eso no fue todo, porque también quiso pronunciarse sobre la ruptura entre Preysler y Mario Vargas Llosa. «Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor», expresó, dejando entrever así su opinión al respecto.