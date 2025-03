El morbo de interpretar a Isabel Pantoja: ¿Qué actrices suenan como candidatas para su serie?

Pero si alguien ha mostrado un gran deseo de ser la protagonista de la ficción, esa es Carolina Yuste. Reconocida por su interpretada en La infiltrada, una película que tuvo mucho éxito en los Premios Goya, ha expresado su admiración por Isabel Pantoja y su interés en interpretar su papel. “Por favor, por favor, lo pido. ¿Pero esto va a pasar? Es que llevo años diciendo que me encantaría hacer de Isabel Pantoja en su biopic. No es broma. Me encantaría. Quien lo vaya a hacer, por favor, que me llamen. Me encantaría”, dijo con mucho entusiasmo.

El proyecto de la serie documental sobre ‘La Pantoja’ aún se encuentra en sus primeras fases, por lo que la elección final sobre quién interpretará a la cantante sigue siendo incierta. Sin embargo, lo que parece claro es que la figura de la madre de Isa ‘Pi’ será abordada desde diferentes perspectivas, explorando no solo su carrera profesional, sino también sus vivencias personales y amorosas, las cuales han generado tanta intriga a lo largo de los años. Desde su infancia y adolescencia hasta sus momentos más difíciles, este proyecto promete ser una ventana única hacia la vida de una de las artistas más queridas y controvertidas del momento.