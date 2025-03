La firme opinión de Isa Pi sobre el documental de Isabel Pantoja: "Permitidme que lo dude"

Era un secreto a voces y por fin está confirmado. La cantante Isabel Pantoja ha dado luz verde a una serie basada en su trayectoria profesional y personal, pero su hija Chabelita considera que ha hay ciertos límites que no va a cruzar. La colaboradora de Vamos a Ver ha reaparecido en su programa después de salir a la luz esta noticia y ha dado su opinión al respecto.

Isa Pi lleva un tiempo sin saber nada de su madre, de hecho la tonadillera no le ha felicitado por su embarazo. Cabe la posibilidad de que, dentro de muy poco, conozcamos el motivo que hay detrás de esta nula relación. Según dicen, Isabel Pantoja va a poner encima de la mesa ciertos asuntos que hasta la fecha habían permanecido en la sombra. Sin embargo, Chabelita no se ha mostrado tan optimista y cree que la docuserie se limitará a contar la parte bonita de la historia de su madre.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Yo pensaba que no se iba a hacer porque siempre se ha dicho que había negociaciones, desde hace bastante tiempo, pero luego nunca llegaba por una cosa o por otra. Pero lo veo bien que ella cuente sus cosas, por supuesto, y en su vida estamos nosotros, entonces lo veo lógico. Ahora, que profundice mucho de lo que a vosotros os interesa, permitidme que dude, porque yo no creo, sinceramente. Puedes hablar de una manera como bonita, quedándote con lo bueno», le ha explicado a Joaquín Prat y al resto de sus compañeros.

Los límites de Isabel Pantoja

El periodista Antonio Rossi maneja muy buena información sobre el tema porque lleva siguiendo la noticia desde el principio. Después de escuchar a Isa Pi ha explicado que Isabel Pantoja no tiene intención de destapar ningún secreto. Es cierto que expondrá datos nuevos, pero su reto está muy lejos de resolver las últimas polémicas que han girado a su alrededor.

Isabel Pantoja sonriendo. (Foto: Gtres)

«El objetivo de la serie no es el de responder a la prensa española ni para respondernos a nosotros, ni para ir uno por uno contando el relato», empieza diciendo el tertuliano. «Ella va a contar su vida, y si no nos quedamos a gusto con lo que ella cuenta, es nuestro problema. Va a contar sus inicios hasta el final y no pretendamos que vaya ahondando en capítulos. Va a abordarlo todo desde su punto de vista».

Al escuchar estas palabras, Chabelita ha dado la cara por su madre, recordando que no es la primera artista que maquilla su biografía. «Todos hacen lo mismo. Todos cuentan hasta donde ellos quieren, y lo que quieren contar de su vida. Y esta parte también es súper interesante y también su parte profesional», ha comentado al respecto.

El enfado de Isa Pi

Isa Pantoja hablando a sus seguidores. (Foto: Instagram)

Antonio Rossi ha explicado que, además de la parte laboral, también habrá unos capítulos basados en el lado humano y personal de Isabel Pantoja. «Abordará la relación que tiene con sus hijos cuando llegue al final. Va a contar que es madre, evidentemente, cómo adora a sus nietos, lo que piensa de sus hijos más o menos y abordará que a lo mejor la situación ahora no es la más idónea. Pero no va a profundizar».

Chabelita no se ha quedado callada. «Yo intento contar hasta diez y tal. Va a contar, pero el hecho de que diga que quiere mucho a sus nietos me hierve la sangre (…) Las madres estamos aquí para proteger a sus niños», le ha recordado a Antonio Rossi. Como todo el mundo sabe, Isabel lleva años sin ver a sus nietos, sin llamarles por teléfono y sin intentar tener un acercamiento. Eso es lo que le duele a Isa, pero ¿logrará entenderla cuando acabe la serie?