Isabel Pantoja se queda sin cobrar por incumplimiento de contrato

El nombre de Isabel Pantoja vuelve a acaparar la primera plana mediática. Se ha conocido que el Cabildo de Gran Canaria ha paralizado el segundo pago que tenía previsto ingresar a la tonadillera. ¿El motivo? Un incumplimiento de contrato de promoción turística de la isla a través de 17 conciertos y un documental en ciudades de la Península.

Y es que, en las últimas semanas algunos de los espectáculos que tenía previstos han sido cancelados y hay otros sin fecha. El pasado martes, 16 de julio, Teodoro Sosa, consejero de Presidencia del gobierno insular declaró en la Comisión de Pleno que sólo se pagará a la intérprete de Marinero de luces por el número de actuaciones que realice hasta el mes de diciembre y si se cumplen cada uno de los requisitos estipulados en el contrato.

Isabel Pantoja, en un concierto en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Nuevo revés para Isabel Pantoja

La gira completa de Isabel Pantoja que corresponde a este año la patrocina el Cabildo de Gran Canaria. Realizaron un primer pago de 53.000 euros en diciembre de 2023, tal y como avanza La Provincia. Por otro lado, el pasado mes de junio se debería haber realizado el segundo ingreso a la artista por la misma cantidad, pero como hasta la fecha sólo había realizado seis conciertos, un tercio de los acordados, dicha entidad entiende que están cubiertos con aquel primer pago que ya hicieron antes de que terminara el año.

Será a finales de año, cuando expirará el contrato de promoción y cuando se realizará una «tabla rasa» con los shows que sí se haya realizado. De esta manera, se abonará el dinero de manera proporcional al acuerdo.

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

La cantante firmó un acuerdo para promocionar la isla como destino turístico a través de un contrato de 160.500 euros suscrito con el gobierno insular, en el que el Cabildo de Gran Canaria ejerce como patrocinador de la gira. Asimismo, la empresa de Isabel se ha comprometido a garantizar la presencia de símbolos turísticos de Gran Canaria en sus espectáculos, así como en sus redes sociales y en la página web de venta de entradas.

Isabel Pantoja, durante su concierto en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Por su parte, Sosa indicó que el Servicio de Presidencia del Cabildo decidió no hacer frente al segundo pago de 53.000 euros porque hasta junio solo se habían realizado seis conciertos de los 17 acordados, por lo que se congela el pago y solo se abonarán las actuaciones que se justifiquen en el mes de diciembre. «Cuando lleguen las últimas certificaciones en diciembre haremos tabla rasa y se le pagará por el número de conciertos realizados, pero mientras no se justifiquen los que están acordados no se pagará nada más», sentenció.

La reaparición de Isabel Pantoja

Si todo va según lo previsto, Isabel Pantoja reaparecerá encima de un escenario el próximo 3 de agosto en el Club Náutico de Castellón a las 22 horas. Cita en la que ya ha colgado el cartel de sold out según la página web de la artista.