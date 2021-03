Lunes de lo más especial para Isabel Jiménez. La almeriense tenía esta fecha marcada en rojo en el calendario con motivo de su esperado regreso al trabajo tras ser madre. Han pasado 80 días desde que condujese su último informativo. Fue el pasado 18 de diciembre cuando se despidió para centrarse en su inminente parto y posterior recuperación. Ahora, ya ha vuelto a ponerse a los mandos del telediario de mediodía junto a su fiel compañero, David Cantero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

«Pues nos vemos a las 15.00 horas con mi gran David Cantero», ha escrito la presentadora unas horas antes de arrancar. Sin lugar a dudas que los dos se han convertido en una de las parejas de informadores preferidas de los españoles en la pequeña pantalla. Ha sido un día de emociones porque sus compañeros le han dado una calurosa bienvenida. Por ejemplo, Sonsoles Ónega hacía mención a Isabel Jiménez al finalizar ‘Ya es mediodía’: «Bienvenida, Isabel».

Y qué mejor fecha para reaparecer que un 8M cargado de simbolismo. Isabel Jiménez ha informado de toda la actualidad relativa al Día de la Mujer. Para la ocasión ha escogido un vestido blanco sin mangas.

📹 Madrid traslada a los balcones el grito por la lucha de las mujeres, a través de un morado que nadie viste hoy por casualidad #8M2021 > https://t.co/SOjmmiupTK pic.twitter.com/nYHGuGc2fB — Informativos Telecinco (@informativost5) March 8, 2021

Fue el pasado 3 de enero cuando dio a luz al pequeño Dani, que se une a su hermanito Hugo como compañero de juegos. Isabel Jiménez ha podido cumplir el sueño de formar una familia junto a Álex Cruz. Pese a que es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, ella nunca ha perdido su esencia humilde. No le gustan los focos aunque le apunten directamente ni tampoco ser protagonista de titulares.

Look tuvo la oportunidad de charlar con ella el pasado 14 de febrero con motivo de su cumpleaños y nos hizo toda una declaración de principios: «Me gusta vivir la vida al máximo, no me marco sueños, soy de tener muchos proyectos y así es como me gusta vivir la vida». «Amo mi trabajo y tengo ganas de volver. Tengo un horario que me permite todo porque la parte entretenida en casa la tengo con Hugo cuando vuelve de la guardería. Y Dani es tan bueno… que solo come y duerme. Reconoce también que ha vivido los embarazos sin demasiada queja: «Los he llevado fenomenal, mis partos también han sido muy buenos y como soy tranquila, creo que esta tranquilidad a lo mejor se la he transmitido a ellos», nos comentaba.

Isabel Jiménez es una mujer valiente y ha afrontado todo un embarazo en plena pandemia mundial. Es cierto que siempre se tienen temores pero ella lo ha vivido de una manera muy didáctica: «Siempre hay miedos, dudas, cierto vértigo… pero es normal. Estamos atravesando un momento complicadísimo como sociedad, pero también se puede vivir todo esto como un aprendizaje. En estos meses se han recolocado las prioridades y se han relativizado problemas que antes de la pandemia nos parecían un mundo… quedémonos con eso. Hay que disfrutar cada momento que nos ofrece la vida, nada más», le comentaba la revista ‘Hola’ en su última entrevista.