Isa Pantoja tiende la mano a su madre para una posible reconciliación

Fue hace escasos cuatro días cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la intención de Isabel Pantoja de ponerse en contacto con sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, para advertirles sobre su estado de salud. Sobre todo, después de que tuviera que ser ingresada de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el pasado viernes. Aunque a día de hoy no ha trascendido el motivo del ingreso ni el diagnóstico de la tonadillera, son muchos quienes afirman que se trata de algo grave aunque su vida no corre peligro. Y de ahí, la voluntad de Isabel de retomar el contacto y acercarse a sus vástagos. Algo, no obstante, que por el momento no se habría producido.

Este viernes, 12 de julio, Isa Pantoja ha acudido a su puesto de colaboradora habitual en el programa Vamos a ver, en Telecinco. Preguntada expresamente por ello, Isa ha confesado que no ha recibido ninguna llamada por parte de su madre, ni tampoco de un tercero -como puede ser su prima, Anabel Pantoja-, pidiéndole un acercamiento con la tonadillera a raíz de su último ingreso. «Yo hablé con Anabel el viernes pasado, pero no me pidió nada de que la llamase. Mi prima quiere meterse en esas cosas y nunca me dice nada», ha comenzado diciendo la joven.

Isa Pantoja, en el plató de ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Tras estas palabras, Isa Pantoja ha mostrado un ápice de emoción, y ha tendido la mano a su madre para una posible reconciliación. Aunque eso sí, ella no será quien dé el primer paso. «Bastaría con que me llamase o alguien me dijese que quiere hablar conmigo. Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia», ha asegurado.

Isa Pantoja ha desvelado además en esta misma intervención, el momento de inflexión en su distanciamiento con su madre, y se ha lamentado por el comportamiento por el que la intérprete de Marinero de luces o Hoy quiero confesarme, ha optado en los últimos años ya sea con ella o con su primogénito, Kiko Rivera. «Fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa Cantora, la herencia envenenada cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela. Yo tampoco entiendo que una madre no quiera saber nada de sus hijos sin ningún motivo aparente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga», ha dicho.

Isa Pantoja, en el plató de ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

El verdadero estado de salud de Isabel Pantoja

Las palabras de Isa Pantoja en Vamos a ver llegan apenas un día después de que Isabel Pantoja emitiera un comunicado a los medios de comunicación, aclarando su estado de salud. Aunque la artista recaló que esta información pertenece a su intimidad y no ahondó por ello en demasiados detalles, Isabel sí quiso desmentir todas las informaciones vertidas el pasado 5 de julio, las cuales ponían en duda la continuidad de la gira. «Estas manifestaciones y especulaciones son totalmente arbitrarias, infundadas y alejadas de la realidad», se podía leer.

«Los titulares han afectado a la reputación profesional y al honor de la Sra Pantoja, causándole unos considerables daños morales y económicos, cuya reparación podrá ser reclamada en vía judicial», reza el escrito.