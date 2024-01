En algunos casos la realidad supera la ficción, como ocurrió, sin ir más lejos, a principios del mes de diciembre. Todo estaba preparado para celebrar el enlace del torero Juan Ortega con Carmen Otte Alba en Jerez de la Frontera tras una década juntos. Lo que parecía que iba a ser el broche de oro a su historia de amor terminó convirtiéndose en una de las noticias más destacables del 2023.

La noche anterior se había celebrado la preboda en unas conocidas bodegas jerezanas, donde los novios se mostraron muy enamorados y cómplices. Tras el festejo, la novia se fue a dormir a casa de sus padres y él al hotel Tío Pepe, donde estaba alojado. Sin embargo, se produjo un giro de 180 grados en su particular guion a escasos minutos de convertirse en marido y mujer: se canceló la boda de sus sueños. Ahora, LOOK ha podido saber en exclusiva que pese a que se escucharon rumores de un posible acercamiento, lo cierto es que el torero y Otte han tomado una importante decisión con la que sentencian cualquier reconciliación.

Juan Ortega en la plaza de toros / GTRES

Juan Ortega y Carmen Otte: venden su casa en común

Este digital ha tenido acceso a esta información gracias a fuentes de toda solvencia. Y es que, la propiedad que tenían juntos ya ha sido vendida porque la ex pareja se ha deshecho de ella. Para poder llevar a cabo esta determinación que marcará su futuro, ambos se pusieron de acuerdo para vaciarla y para que ninguna de las partes se quedara con ella, rompiendo así con cualquier tipo de vínculo sobre su pasado. Ampliando estos relevantes datos hemos podido conocer también que la mudanza ya se ha producido.

Carmen Otte Alba / Redes sociales

Las dudas de Juan Ortega antes de pasar por el altar provocaron que la relación con Carmen Otte se rompiera en mil pedazos. Ya no había vuelta atrás. Fueron, aproximadamente, 500 invitados los que esperaron impacientes en la iglesia de Santiago para presenciar in situ el momento en el que la pareja iba a jurarse amor eterno. Algo que no llegó a suceder. Todo se truncó sin previo aviso al recibir un mensaje del padre de la novia comunicando la noticia. Desde entonces, tanto Carmen Otte como Juan Ortega han apostado por el más absoluto hermetismo, intentando así pasar desapercibidos en uno de los momentos más complicados de sus vidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Ortega (@juanortegapr)

La última ‘espantá’ de Juan Ortega

Llegados a este punto, cabe destacar también que hace unos días se esperaba que Ortega reapareciera, pero no fue así. Optó por la misma fórmula y causó baja en la presentación de la feria taurina de Valdemorillo (Madrid), que tendrá lugar el próximo 10 de febrero. Pese al revuelo que se generó no se esclarecieron los motivos por los que puso en jaque su participación en este evento profesional. Asimismo, sus compañeros de profesión también evitaron hablar de su situación sentimental.