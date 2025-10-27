Irene Rosales vuelve a estar en el centro de la actualidad. Tras meses de rumores, especulaciones y silencios calculados, la sevillana ha confirmado su separación definitiva de Kiko Rivera después de once años de relación y dos hijas en común, Ana y Carlota. Una ruptura que ha dado paso a una nueva etapa personal, mucho más serena y feliz, junto a Guillermo, el hombre con el que ha rehecho su vida y que le ha devuelto la ilusión. Sin embargo, la atención mediática no da tregua, y cada paso que Irene da fuera de casa se convierte en noticia.

En su última aparición ante la prensa, Irene ha sorprendido por su actitud conciliadora hacia su ex marido. A pesar de las tensiones pasadas y de lo mediático del proceso, ha querido enviarle un mensaje público de apoyo justo en el momento en que Kiko ha anunciado su nuevo proyecto musical. El DJ ha adelantado fragmentos de una canción que estrenará próximamente, una balada romántica que muchos interpretan como una posible dedicatoria a Irene, al estilo del fenómeno Shakira-Piqué. Ella, lejos de mostrarse molesta o distante, ha sido clara: «Estoy bien y ojalá, de verdad, de corazón, que sea un éxito. Y lo voy a apoyar al cien por cien». Unas palabras que reflejan que, aunque ya no son pareja, sí mantienen una relación cordial por el bien de sus hijas.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera, por su parte, ha decidido centrarse en su faceta artística y en los tres hijos que tiene: su primogénito, Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno, y las dos pequeñas que comparte con Irene. Su nueva canción, en la que dice versos como «quiero ser tu café en la mañana… el que te hace olvidar», ha generado todo tipo de reacciones en redes. Él mismo ha confesado que vuelve «más romántico que nunca» tras su separación y que se siente inspirado en esta nueva etapa de su vida.

Mientras tanto, el entorno de Irene ha cobrado protagonismo por otro motivo: su nueva relación. Con discreción, pero sin esconderse, ha confirmado que está con Guillermo y que las cosas están «muy bien». La pareja ha sido vista paseando, compartiendo momentos en parques y restaurantes, siempre bajo el objetivo de los paparazzi. Incluso, con humor, Irene ha respondido a quienes aseguraban que ya no se les veía juntos: «Os lo habéis perdido». Y aunque ha dejado claro que la felicidad no depende de tener una pareja, sí reconoce que está disfrutando de esta nueva oportunidad sentimental.

Sobre su divorcio, Irene prefiere mantener cautela. No confirma si ya han firmado los papeles ni si existe un acuerdo definitivo sobre la custodia de las niñas y la pensión correspondiente, aunque fuentes cercanas aseguran que el trámite está avanzado. Lo que sí deja claro es que su prioridad siguen siendo sus hijas y que su relación con Kiko está marcada por el respeto mutuo. «Soy una Irene nueva, que no tiene que pedir permiso para ser feliz», ha dicho recientemente en redes sociales. Se muestra renovada, empoderada y con una filosofía clara: vivir sin culpabilidad y sin miedo al juicio público. Mientras ella reconstruye su vida con una sonrisa, Kiko se reinventa a través de la música.