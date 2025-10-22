Portadas de revistas: la boda de Stella Banderas y la entrevista más esperada de Irene Rosales

La boda de Stella Banderas es, sin lugar a dudas, el tema más destacado de las portadas de las revistas esta semana. ¡Hola! publica un extenso reportaje con las mejores imágenes de la ceremonia, que se celebró en Valladolid. Aunque la novia vive en Los Ángeles, sigue muy vinculada a España -país en el que nació- y no tenía dudas de que quería que su boda fuera aquí. Un día perfecto en el que acompañaron a los novios familiares y amigos, hasta 200 invitados estuvieron junto a ellos en su gran día.

Pero la de Stella no es la única boda que copa las portadas de las revistas. El enlace de Alberto Herrera y Blanca Llandres ocupa la primera plana de Lecturas. El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero y la prima de Lourdes y Sibo Montes contrajeron matrimonio el pasado fin de semana en una romántica celebración en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Sanlúcar de Barrameda. La revista Diez Minutos también lleva a su portada la boda, aunque en este caso se centra en la figura de Mariló Montero, que ejerció de madrina en este día tan especial.

Portada de la revista ¡Hola!. (¡Hola!)

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha revolucionado el país y ha dividido a los seguidores entre los partidarios de la cantante original del grupo y quien ha sido los últimos años la vocalista, Leire Martínez. Diez Minutos publica en la portada las primeras imágenes de Amaia tras el anuncio de su vuelta. Un reportaje en el que se ve a la artista vestida de manera casual, sin maquillaje y con el pelo recogido, a la salida de un local de ensayo en el que compartió una jornada con sus compañeros. El grupo está preparando ya su nueva gira, una de las más esperadas de los últimos tiempos.

Portada de la revista Lecturas. (Lecturas)

Varias semanas después de que se confirmara la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, la ex del DJ se ha sincerado en exclusiva en la portada de la revista Semana. «Nunca he sido infiel a Kiko», asegura Irene Rosales, que explica por primera vez los motivos de su separación y habla de su nueva relación con Guillermo. «Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa», sostiene la ex de Kiko Rivera, que recalca que le ha dado las explicaciones pertinentes al hijo de Isabel Pantoja y dice que Guillermo y ella son dos personas adultas que se están conociendo. A tenor de esto último, Lecturas publica en su portada unas imágenes en las que se ve a la pareja juntas y el titular reza lo siguiente: «El novio de Irene Rosales se muda cerca de ella».

Portada de la revista Semana. (Semana)

Entre otros temas destacados en las portadas de las revistas se encuentran la nueva ilusión de Edmundo Arrocet, que ha sido fotografiado durante una escapada a Caribe con una joven 35 años menor que él o las imágenes más cariñosas de Sara Carbonero con su novio, Jota.