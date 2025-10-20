El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha dividido a los fans del grupo. Aunque su vuelta a la banda casi veinte años después de su salida era un secreto a voces tras la salida in extremis de Leire Martínez hace ya un año, esta decisión ha causado todo un debate entre sus seguidores. Por una parte, están los que apoyan la vuelta de Montero y, por otra, los que consideran que no fue justa la expulsión de la intérprete de Mi nombre hace doce meses. Es por ello que sus clubes de fans han tomado una drástica decisión debido a este movimiento de LODVG: disolverse.

Los grupos de fans se dividen

Desde sus inicios hace treinta años, La Oreja de Van Gogh -en todas sus etapas-, ha contado con un importante apoyo por parte de Los Goonies, un club de fans que ha decidido dejar de apoyar al grupo de pop español debido a la polémica generada entorno a la salida de Leire y el posterior regreso de Amaia, dos divas que, para muchos, deberían haber unido sus voces.

Amaia Montero junto al resto de miembros del grupo musical La Oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

A través de un comunicado emitido en redes sociales, Los Goonies han decidido dejar de apoyar a la banda por sus últimas decisiones -que, para muchos de sus seguidores, han sido desafortunadas-. «Desde hace un año hemos vivido momentos de incertidumbre. Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que esta se ejecutó no está alineada con nuestros valores. Los Goonies decide poner fin a una etapa, pero no a un sentimiento, porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que LODVG ha decidido tomar, pero sí con la familia que hemos formado», han comenzado diciendo.

Concretamente, este club de fans -al igual que otros, que también se han disuelto-, se ha dirigido a Xabi, Pablo -que ha abandonado temporalmente el grupo-, Álvaro y Haritz, los músicos de la banda: «Gracias presentado a una persona tan importante, alguien que llegó a darnos luz y esperanza justo cuando más lo necesitábamos: ahora Leire es parte de esta familia (…). Es momento de cerrar este capítulo y pasar página, ese capítulo que nos llevó 25 años leer. Creemos que es momento de soltar y aprender de los errores cometidos, de evolucionar y emprender nuevos proyectos. Hoy decimos adiós al soundtrack de nuestras vidas sin rencores ni malos deseos para nadie».

Aquí ya hemos terminado amigo mío, se acabó. Comprobare que terminamos la misión. @laorejadevgogh pic.twitter.com/OWWGdwkee8 — LosGooniesMéxico (@GooniesMexico) October 18, 2025

Sin embargo, y aunque es uno de los clubes de fans más populares, no han sido los únicos que han abandonado este barco.

Letras de La Oreja de Van Gogh también ha emitido un contundente escrito en el que han desvelado la razón por la que, tras años apoyando a la banda originaria del País Vasco -donde han estado trabajando con Amaia en los últimos doce meses-, han decidido poner fin a su club de fans.

Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón, y ahí nos quemaremos con una mano en el corazón y en la otra, excusas -que tal vez- ni ustedes entienden. pic.twitter.com/gmeZC0gTlP — Letras de La Oreja de Van Gogh (@LOVGLetras) October 19, 2025

Sin duda alguna, los seguidores del pop español -que deseaban el regreso de Montero a la música-, tienen el corazón dividido pues, durante dos décadas, Leire ha conseguido llegar a todos los fans de LODVG. Sea como fuere, la banda se enfrenta a una crisis de reputación y de imagen tras el comunicado en el que anunciaron la vuelta de Amaia, su primera vocalista.