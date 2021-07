Irene Rosales recuerda a su madre en su 60 cumpleaños

Hace más de un año que Irene Rosales tuvo que despedirse de una de las personas más importantes de su vida, su madre, Mayte Vázquez. Tras una larga enfermedad, la mujer fallecía en Sevilla, rodeada de los suyos y dejando un gran vacío en su numerosa familia. Un día muy triste para todos en los que la colaboradora televisiva pudo apoyarse en su marido, Kiko Rivera, que no le soltó la mano en ningún momento.

Este 2 de julio, tiene lugar un fecha que Irene nunca olvidará, el cumpleaños de su madre. Pese a no estar ya con ella físicamente, la joven siempre tiene en mente a su progenitora, de ahí que no haya dudado en dedicarle unas bonitas palabras que ha compartido en sus redes sociales.

«Feliz cumpleaños. Hoy brillas más que nunca. Esta vida no te ha dejado cumplir tus 60 años, pero nos has dado a todos un motivo para disfrutar cada segundo que estemos aquí», se puede leer al comienzo del texto, compartido en una Storie junto a una imagen de una bella Mayte. «Te echo tanto de menos que a veces pienso que te veré en cualquier momento. Te amo con locura, mami», termina la mujer de Kiko Rivera, para quien la perdida de su madre fue muy dura.

«Estoy destrozada, ella era mis manos, mis piernas, mi todo… Y en dos meses y poco se ha ido. Se fue conmigo a solas, en casa, y eso por un lado me tranquiliza, pero también me rompe», desvelaba poco después de su fallecimiento en ‘Viva la vida’. La enfermedad que sufría, a penas dejó tiempo al entorno para hacerse a la idea y es que el cáncer que padecía avanzó rápidamente.

Nueve meses después, otro duro golpe

No pasó ni un año cuando Irene tuvo que volver a decir ‘adiós’. En esta ocasión a su padre, Manuel Rosales, que fallecida tras 17 años sufriendo un cáncer cerebral. «Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros, contó en la curva de la vida de GH VIP”, desvelaba en enero de 2019 durante su ‘curva de la vida’.

A pesar de todo, él siempre estuvo junto a su familia, también para despedir a su mujer, que tristemente terminó padeciendo la misma enfermedad que él.

Sin duda, fue una época muy dura y triste para Irene, que se pudo apoyar en sus cuatro hermanos, Manuel, Vanessa, Carlos y Mari Tere. Por supuesto, también en Kiko y en sus dos hijas, quienes pese a ser todavía muy pequeñas se han convertido en su mayor ilusión y por quienes se levanta cada día con una gran sonrisa.