Irene Rosales y Kiko Rivera tenían una importante celebración pendiente. La pareja iba a contraer matrimonio por la Iglesia en un plazo no muy dilatado de tiempo, sin embargo, parece que esta cuestión ha pasado a un segundo plano para ellos. Según confesaba recientemente la colaboradora de “Viva la vida” a sus seguidores, no tiene ya la intención de dar este paso. Lo ha asegurado así en una encuesta a través de su perfil en Instagram: “desde que falleció mi madre no me apetece volver a casarme porque solo me quiero quedar con este recuerdo», ha explicado la sevillana junto a un vídeo de su boda en el que aparece dando un beso a su madre. Mayte Vázquez, madre de la esposa de Kiko Rivera fallecía el pasado 6 de febrero de 2020 tras una grave enfermedad. No era esa la única difícil noticia a la que ha tenido que enfrentarse Irene Rosales en los últimos tiempos. Hace apenas unos meses, la nuera de Isabel Pantoja perdía también a su padre, en medio de la guerra entre el dj y la tonadillera.

Aunque en octubre de 2019 la sevillana le lanzaba un mensaje directo al dj para unir sus destinos ante Dios, lo cierto es que ahora no tiene ganas de dar ese paso: «Francisco José, pídeme matrimonio otra vez, que quiero casarme por la Iglesia». Fue durante una emisión del espacio de Mediaset en el que colabora, cuando Terelu Campos le preguntó si se habían llegado a casar por la Iglesia: «siempre lo habíamos hablado, y quiero verme otra vez vestida de novia. En mi boda, todo fue muy rápido, mi hija tenía solo nueve meses, nos casamos un poco por la situación, pero me encantaría casarme por la iglesia», decía a Irene Rosales entonces.

No ha sido esta la única confesión que Irene Rosales ha hecho a sus seguidores. La esposa de Kiko Rivera ha reconocido que no quiere tener más hijos por ahora y ha desvelado algunos detalles más íntimos de su vida privada como su peso o que se ha operado el pecho.

Kiko Rivera e Irene Rosales se dieron el ‘sí, quiero’ el 7 de octubre de 2016 en la hacienda Los Parrales, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Una jornada muy especial a la que no faltó el círculo más cercano de la pareja, desde la madre del novio hasta los hermanos, en una celebración en la que el recuerdo de ‘Paquirri’ estivo muy presente. Ahora Irene ha dejado claro que, por el momento y quizás nunca más, volverán a vivir una jornada así.

En estos momentos, Irene Rosales se encuentra en medio de la guerra que desde hace algunas semanas mantienen Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. La sevillana zanjaba este fin de semana la polémica en torno a unos mensajes que la tonadillera había enviado a su móvil destinados a su hija mayor, Ana, que acaba de celebrar su cumpleaños. Irene aseguraba que Pantoja había filtrado parte del contenido de los mensajes, pero no su totalidad y mantenía que se había sentido dolida por algunas actitudes por parte de su suegra. La esposa del dj reconocía además que nunca se le ha cerrado la puerta a la artista para que pueda hablar con sus nietas, pero que Kiko está muy dolido con toda esta situación, tal como él mismo manifestó en su última aparición en el plató del “Deluxe”.