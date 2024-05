La cuenta atrás ya ha llegado a su fin. Casa Salesas abrió sus puertas el pasado 13 de mayo. El local, que se encuentra ubicado concretamente en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros, ya ha recibido a los primeros comensales. Sin embargo, el arranque de este proyecto gastronómico de Íñigo se ha visto empañado por un curioso movimiento generado por su parte y el de su familia. Pero ¿qué ha ocurrido?

Con tan solo teclear el nombre del local de restauración en Google aparece el mismo con la ubicación, algunas fotos y, como suele ser habitual, las reseñas de los clientes. Curiosamente este último apartado se ha visto envuelto en una gran polémica que no ha tardado en ver la luz porque tanto Íñigo Onieva como sus allegados comentaron antes de que abriera el citado lugar.

Íñigo Onieva con gafas de sol. (Foto: Gtres)

Las reseñas de Casa Salesas

Hace seis días, el empresario puntuó con cinco estrellas el restaurante que se ha convertido en un punto clave para la jet set madrileña y numerosos rostros conocidos. Pero, eso no es todo, porque, además, se contestó así mismo: «Muchas gracias por tu valoración, Íñigo».

Íñigo Onieva comentando en su propio restaurante. (Foto: Google)

No ha sido el único escrito que ha llamado la atención. Su madre, Carolina Molas también ha intervenido. Al igual que su hijo, el comentario data en la misma fecha. Por su parte, Molas indicó que Casa Salesas es un «lugar súper acogedor con una comida riquísima y un servicio muy atento, todo a muy buen precio además. Me encanta que se pueda ir tanto a desayunar como a tomar un café, como a una comida de trabajo o de diversión y cena con música. Tienes para elegir. Lo más bonito, la participación de los comercios del barrio en muchísimos de los artículos del restaurante, como los uniformes de los camareros, los jabones del baño, etc».

Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó. (Foto: Gtres)

Por otro lado, los usuarios no tardaron en dar su opinión al respecto. «Quién se cree estas reseñas? 6 días antes de abrir la gente (amigos y familiares de Íñigo Onieva , Espinosa de los Monteros…) dando 5 Estrellas y comentando lo bien del servicio, comida… Dejad de engañar. Todo es para engañar las estadísticas y algoritmos de búsquedas y posicionamiento», «¿Cómo es posible que tenga reseñas antes de su inauguración? Seamos serios con nuestras opiniones. El responsable de contestar a las opiniones debería hacer mejor su trabajo. Si tiene 5 estrellas antes de la inauguración no nos podemos guiar. Es todo falso. Tremendo error», son solo algunas de las firmas que constan como valoraciones.

Íñigo Onieva en la inauguración de Casa Salesas. (Foto: Gtres)

Sin embargo, también hay opiniones positivas. «Fui ayer con mi hermano y me encantó. Luego me enteré por la televisión de quién era el restaurante. Espero que les vaya bien porque merece la pena», comenta un comensal. Debido al revuelo generado, la media total que alcanza el local fundado también por José Luis López -El Turronero-, e Iván Espinosa de los Monteros -ex portavoz de Vox en el Congreso-, es de 3,5 estrellas.