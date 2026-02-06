Todo lo que Tamara Falcó toca, debido a su exposición mediática, lo convierte en oro. Desde pequeña, la marquesa de Griñón creció con una cámara delante. Jugar con los reporteros y sus micrófonos era su día a día y por ello, más allá de sus apellidos, es un perfil con el que muchas marcas o programas televisivos quieren contar.

Los ingresos de Tamara Falcó en redes

Más allá de su patrimonio familiar, la socialité ha logrado cosecharse un camino envidiable en redes sociales. Desde hace años que el universo 2.0 se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para muchos rostros conocidos más allá de influencers ya que, de la mano de sus publicaciones, aplican promociones o hacen publicidad pagada -o, en su defecto, a cambio de regalos gratuitos-.

El logro empresarial de Tamara Falcó y sus hermanos. (Fotos: Gtres/ Redes Sociales)

Hace solo unas horas, y a colación de la ley que Pedro Sánchez quiere impulsar para que los menores de 16 años no tengan redes sociales, los tertulianos del programa de Pablo Motos abrieron un debate sobre los perfiles sociales. Fue entonces cuando la hija de Isabel Preysler hizo una reveladora confesión: «Sí, es el 90% de lo que ingreso -en referencia a lo que gana en el universo 2.0-. El algoritmo se lo aprende. Si la imagen es demasiado perfecta, también el usuario deja de engancharse. Ahora te va a gustar más lo que no es tan perfecto».

Además, la marquesa de Griñón habló de todos los beneficios de las redes sociales: «Antes yo dependía de un tercero, pero ahora tengo contacto directamente con el usuario. Además, a día de hoy, gracias a las redes sociales, nos enteramos de las noticias más rápido. Si sigues a un medio serio, te enteras más rápido. Yo he visto mil veces a Cristina Pardo en Twitter y antes tenías que esperar al periódico».

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Fiel a su sentido del humor -y a su naturalidad-, la mujer de Íñigo Onieva desvelaba a lo que se dedicaría si no fuera también creadora de contenidos: «Me gustaría escribir guías de viaje, es una forma de que te inviten a todos los sitios. Conoces países, culturas y, además, me pagan. La cosa está en que tendría que escoger… pero gracias a Instagram no solamente me invitan a los viajes, sino que también me pagan por ellos y no solo como guía».

Sus otros negocios

Más allá de su colaboración con marcas para redes sociales -que es un 90% de sus ingresos-, no son los únicos de la hermana de los Iglesias. Cabe destacar que, además, Falcó es colaboradora de El Hormiguero, también socia de Marqués de Griñón -la empresa de vinos familiar-, diseñadora puntual en Pedro del Hierro de la mano de TFP by Tamara Falcó; también escritora, pues hace unos años publicó Las recetas de mi madre. Y no solo eso, más allá de las entrevistas -o las exclusivas, como su boda- que ha concedido en su revista de cabecera, también su participación en programas de televisión -o en su documental con Netflix- han aumentado su cartera.