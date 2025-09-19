Bella Hadid, la reconocida supermodelo estadounidense, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida a causa de la enfermedad de Lyme, una dolencia crónica que padece desde 2013. La joven de 28 años se encuentra ingresada en un hospital, y las imágenes difundidas de su estancia han generado gran preocupación entre sus seguidores. Con el rostro visiblemente cansado y conectada a vías intravenosas, Bella ha mostrado a través de Instagram la realidad de los tratamientos que enfrenta día a día, la fatiga extrema y el impacto emocional que esta enfermedad ha tenido en su vida. Sin embargo, ha sido la intervención de su madre, Yolanda Hadid, la que ha logrado transmitir con mayor crudeza la intensidad de la lucha de su hija, compartiendo imágenes desgarradoras que reflejan la vulnerabilidad de Bella en estos momentos.

Yolanda Hadid, quien también ha padecido la enfermedad, ha publicado un mensaje conmovedor dirigido a su hija: «Eres incansable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu coraje y tu voluntad de seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los incontables obstáculos que has enfrentado». La matriarca de las Hadid ha descrito la experiencia de Bella como un verdadero «infierno desconocido», donde la supermodelo ha aprendido a existir dentro de la «cárcel de su propio cerebro paralizado», palabras que reflejan el sufrimiento físico y mental que acompaña a esta dolencia crónica.

Bella Hadid en el hospital. (Foto: @yolanda.hadid)

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida principalmente por la mordedura de garrapatas en áreas boscosas o montañosas, especialmente en Norteamérica. Entre los síntomas más comunes se encuentran la fatiga extrema, problemas neurológicos, dolores articulares y complicaciones cardíacas. Si no se trata a tiempo, la infección puede cronificarse, provocando síntomas que persisten durante semanas, meses o incluso años. Celebridades como Justin Timberlake y Avril Lavigne también han compartido públicamente su experiencia con esta enfermedad, ayudando a visibilizar la gravedad y complejidad de su tratamiento.

Bella, quien durante años fue una apasionada de la hípica y aspiraba a los Juegos Olímpicos de 2012, vio truncadas muchas de sus metas por el impacto de la enfermedad. No obstante, a pesar de los obstáculos, ha logrado resurgir profesional y personalmente. En 2024, la modelo retomó su carrera, lanzó su propia marca de belleza, Orebella, y volvió a eventos de relevancia internacional como el Festival de Cine de Cannes, recuperando la visibilidad que había perdido durante sus periodos de tratamiento.

Bella Hadid en el hospital. (Foto: @yolanda.hadid)

Además de su carrera, Bella ha hablado abiertamente sobre su deseo de ser madre, revelando en entrevistas que formar una familia es un sueño pendiente que espera cumplir en el futuro. Su madre, Yolanda, ha sido un pilar fundamental en este camino, acompañándola en cada tratamiento y mostrándose como una fuente de fortaleza constante. «No estás sola, te prometo que estaré a tu lado en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo nos lleve», ha escrito Yolanda en una de sus publicaciones, dejando claro que la lucha contra Lyme es también un esfuerzo familiar.

La historia de Bella Hadid pone de relieve no solo los desafíos físicos de quienes padecen la enfermedad de Lyme, sino también la enorme carga emocional y la resiliencia necesaria para enfrentarla. Gracias a su visibilidad, la modelo contribuye a que se comprenda mejor la realidad de una enfermedad que, aunque invisible para muchos, puede llegar a ser devastadora.