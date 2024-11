El inesperado posado de Victoria Federica junto a su madre, la infanta Elena

Que Victoria Federica sea una invitada habitual a actos y eventos exclusivos no sorprende a nadie, ya que la joven se ha consolidado como un rostro destacado de la alta sociedad española y un referente en moda y estilo. Sin embargo, lo que sí ha llamado la atención es que en su última aparición pública haya acudido acompañada de su madre, la infanta Elena. Y no solo eso, si no que ambas hayan decidido posar juntas delante de las cámaras. Un gesto muy poco común que no ha pasado desapercibido para nadie.

El escenario de esta inesperada fotografía ha sido la XXV Edición de la Subasta de Capones de Cascajares, un evento solidario que se ha celebrado este martes, 26 de noviembre. Como no podía ser de otra manera, la aparición conjunta de madre e hija ha acaparado todas las miradas, no solo por lo inusual de la situación, sino también por la complicidad que han demostrado que existe entre ellas. Tanto la nieta como la hija del Rey Juan Carlos han posado sonrientes y relajadas, evidenciando que mantienen una relación cercana que, en ocasiones, pasa desapercibida por sus contadas apariciones en público.

Victoria Federica y la infanta Elena en la XXV Edición de la Subasta de Capones de Cascajares. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, la realización de este acto tenía el objetivo de donar la mitad de los beneficios a Casa Caridad de Valencia y a Nuevo Futuro. La primera asociación ayudará a las familias más afectadas por la DANA y la segunda se centrará en ayudar en la inclusión social de niños y adolescentes que viven en hogares de acogida. Sin duda, un evento que refleja también la faceta más solidaria de las mencionadas, reforzando su implicación con las causas sociales, siempre que su agenda se lo permite.

Junto a la infanta Elena y a Victoria Federica también han estado numerosas personalidades del ámbito social y cultural, empezando por las tres figuras destacadas del panorama artístico y televisivo encargadas de conducir la gala: la reconocida presentadora Anne Igartiburu, el humorista Leo Harlem y el cantante lírico Zapata Tenor.

Las emotivas palabras de Victoria Federica sobre su madre

Aunque no es habitual ver a la apodada como Vic junto a su madre en eventos públicos, lo cierto es que en alguna que otra ocasión sí que ha hablado de ella y de la relación que mantienen. Sin ir más lejos, durante su entrevista en A solas con…, el podcast presentado por Vicky Martín Berrocal, la sobrina del Rey Felipe VI se deshizo en halagos hacia su progenitora.

Victoria Federica en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

«Somos muy amigas. Tenemos momentos muy buenos. El mejor momento era cuando montábamos juntas a caballo. El campo para mí es paz, y al lado de tu madre es un lujo […] Para mí, es un ejemplo de todo. Es un poco lo que voy a ser de mayor. Yo quiero ser como ella. Voy cogiendo cositas cada vez y me las voy inculcando. Intento tener cosas suyas en mí […]. Ella tiene su vida y yo tengo la mía. Ella me deja hacer. Me da consejos de vida y yo los agarro y me van acompañando, como cualquier madre», reconocía.