Isabel Pantoja continúa en el punto de mira. La tonadillera lleva algo más de un año acaparando un sinfín de titulares debido a su particular guerra con su hijo, Kiko Rivera. Sin embargo, no es el único frente abierto que tiene. La intérprete de Marinero de luces debe la friolera cantidad de 76.000 euros a una antigua amistad, Loli, conocida como La quiosquera. Este lunes la que fue íntima amiga de la artista ha intervenido en Sálvame, muy apenada por la situación, ya que parece que la viuda de Paquirri no va a realizar ningún movimiento sobre lo sucedido. Además, la octogenaria ha confesado que no tiene dinero para poder acudir al dentista.

Cuando ha contado este problema, Belén Esteban no ha dudado en tener un emotivo gesto que ha sido de lo más aplaudido por los que han estado presentes en ese momento en el plató del formato presentado por Jorge Javier Vázquez. «Mira, Isabel Pantoja, yo te he defendido … Y lo he hecho, a mí nadie me ha obligado, hay cosas que no me han parecido bien y lo he dicho. Pero si Loli fuera tu madre…levantándose hasta las 5 de la mañana para abrir su quiosco, que no tiene para arreglarse la boca, yo me gustaría que recapacitaras un poco y pensases si no te da pena de Loli”, ha dicho la tertuliana visiblemente molesta con la cantante.

Lejos de quedarse con ese alegato en el que ha mostrado su descontento, Belén ha ido un paso más. «Loli, te lo digo desde aquí delante de toda España, si tú necesitas que te pague lo que te queda de la boca, te lo pago yo», ha dicho muy segura Esteban. Ha sido en ese momento cuando Loli se ha emocionado al escuchar las palabras de la tertuliana.

«Te lo digo de verdad porque se me han saltado las lágrimas al escucharla y me he acordado de mi abuela. Me ha dado mucha pena verla. Me da mucha pena ver a Loli que siempre nos atiende, que encima la pobre dice ‘bueno… a ver si me lo paga’. Esto no es normal», ha añadido Belén Esteban. Además, la televisiva ha explicado que ella ha hablado con Anabel Pantoja sobre este asunto. Sin embargo, no ha querido revelar más detalles de la conversación que ha tenido con la sobrina de Isabel Pantoja.

Después, el presentador ha hecho hincapié en que Kiko Rivera e Isa Pantoja están del lado de La quiosquera. Afirmación que la protagonista de está historia ha confirmado en directo. «Los he criado. No tienen más remedio que estar un poquito de mi lado», ha dicho Loli dejando claro que ninguno de los hermanos han hablado con ella sobre el dinero que le debe la intérprete. «Ojalá hablaran conmigo», ha insistido con tristeza desde el salón de su casa.