La insólita imagen de Iñaki Urdangarin en su último día en Don Orione

Iñaki Urdangarin ha puesto punto final a una de las etapas más especiales y mediáticas de su vida, la de su voluntariado como auxiliar técnico en atención a personas con discapacidad en el centro social Hogar Don Orione. Acudió allí por primera vez en septiembre de 2019 y desde entonces ha prestado su ayuda de manera puntual -salvo en las semanas de confinamiento- a prestar sus servicios a los usuarios del centro. Han sido muchos meses en los que el marido de la infanta Cristina se ha dejado ver entrando y saliendo de la institución, siempre con el rostro sereno, sin pararse ante los medios de comunicación ni haciendo ningún gesto que llamase la atención. Hasta ahora.

Este viernes el exduque de Palma se ha permitido una expresión diferente, insólita desde aquel otoño de hace dos años. Tras acabar la jornada diaria, Iñaki, a las puertas del centro, se ha fundido en un abrazo con otro hombre, posiblemente un empleado de Don Orione o de uno de los pacientes. Sea como sea, todo apunta a que se trata de alguien especial para Iñaki que le ha querido decir adiós con este gesto tan cariñoso. Al darse la vuelta, Urdangarin ha dejado a la vista su mochila y se ha podido ver que en ella llevaba algunos alimentos como un plátano y lo que parece ser una bolsa de pan de molde.

El lunes, Iñaki Urdangarin comenzará una nueva etapa de su vida carcelaria, trasladándose a la prisión de Nanclares de la Oca, cerca de Vitoria, donde reside su familia. Una cercanía que le permitirá poder verles más a menudo, pues allí seguirá cumpliendo el tercer grado, trabajando de día y pasando los sábados y domingos fuera del centro. Muy cerca se encuentra su madre, Claire Liebaert, y algunos de sus hermanos, por lo que seguramente disfrutará de muchos momentos con ellos. El motivo por el que pidió este traslado fue el de arraigo familiar -por su madre- y, como en la ciudad no hay Centro de Inserción Social, se trasladará al Centro Penitenciario de Álava, a escasos 20 kilómetros de Vitoria.

Fue hace poco más de un mes cuando el vasco por fin consiguió el tercer grado. El juez de vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León aceptó su recurso y tras su aprobación dejó de pernoctar en la cárcel de Brieva, en Ávila, para hacerlo en un Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares, en Madrid. Pero solo de lunes a viernes, ya que los fines de semana comenzó a tenerlos libres.

Un nuevo trabajo

Este traslado también implica un nuevo trabajo, que no tiene nada que ver con el que realizaba en el Hogar Don Orione. Según ‘El Correo’, a partir del lunes 1 de marzo Iñaki Urdangarin acudirá al despacho de abogados Imaz&Asociados. No ejercerá de abogado, ya que no tiene la carrera de derecho pero sí podrá utilizar sus conocimientos en negocios ya que cabe recordar que es diplomado en Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Formación e Intervención de Empresas en la escuela de negocios ESADE, donde precisamente conoció a Diego Torres, con el que constituyó la fundación Nóos.

Por otro lado, el cuñado de los reyes Felipe y Letizia también estaría pensando en regresar al mundo del balonmano y, según Vanitatis, su idea es entrenar a un equipo de balonmano en Vitoria durante el tiempo que permanezca en al ciudad.