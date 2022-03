El pasado miércoles 2 de febrero, Iñaki Urdangarin recibió la mejor de las noticias. Más de tres años después de su ingreso en prisión, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao le ha concedido la libertad condicional. Una nueva realidad para el exdeportista, que supone que su condena ha quedado suspendida y puede disfrutar de una vida con muchas menos limitaciones, hasta el punto de que puede moverse por todo el territorio español y también fuera de nuestras fronteras sin restricciones.

El pasado año, el todavía marido de la Infanta Cristina cambiaba la prisión de Brieva por un CIS en Madrid para, poco después, ser trasladado a la cárcel de Zaballa en Álava y que finalmente se le concediera el régimen de tercer grado. Un importante cambio para Urdangarin, que le ha permitido sentar las bases de la vida que desea llevar a partir de ahora. Sin embargo, nadie esperaba que, a raíz de su trabajo en la asesoría Imaz de Vitoria, conocería a Ainhoa Armentia y eso sería el detonante para un impactante cambio en su vida.

Tras haber pasado el fin de semana en compañía de su hijo Pablo, el exduque de Palma de Mallorca ha concedido una entrevista a la cadena COPE, en la que ha hablado de cómo afronta esta nueva etapa y las dificultades a las que se ha enfrentado en los últimos años a raíz de su condena y encarcelación. Lo ha hecho en El Partidazo de la emisora, donde parte de la conversación ha derivado en cuestiones relacionadas con el deporte.

Sereno pero firme, el cuñado del Rey Felipe ha asegurado que su intención es mirar hacia adelante, y ha dejado claro que le gustaría volver a trabajar en el mundo del deporte. Urdangarin ha recalcado que siempre se ha encontrado muy bien en los entornos deportivos y ha dicho que, en concreto, el balonmano, “es su segunda familia”. El que fuera una de las figuras más destacadas del FC Barcelona y de la Selección Nacional ha reconocido que quiere que su carrera a partir de ahora esté vinculada al deporte: «no escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea», ha asegurado.

Más aún, ha dicho que ha vuelto al Barça, para hacer unas prácticas que le permitan obtener el título de entrenador: «el de entrenador es un título que tenía ganas de sacarme y ahora se han dado las circunstancias para empezarlo, pero me quedaban pendientes las prácticas. Le solicité al Barça hacerlo y ahora estamos en eso. Hablé con el club, con el presidente, de la posibilidad de hacer las prácticas a través de Enric Masip. Laporta siempre ha sido una persona muy generosa, estoy muy agradecido de que me haya permitido tener esta oportunidad», ha explicado.

A pesar de que no ha confirmado si volverá al que tantos años ha sido su equipo una vez finalice las prácticas, sí que ha dicho que es algo que podría ocurrir: «si hay ocasión de hacer algo, estoy a disposición del club para lo que sea», ha relatado, a la vez que ha asegurado que, pese a que no se ve como técnico, sí le interesa el papel del coaching y los aspectos psicológicos del deporte de élite.

Urdangarin también ha hablado sobre su hijo mediano, Pablo, el único que por ahora ha querido seguir sus pasos en el mundo del deporte. Recientemente además, estuvo con él en un acto en el Palau: «sentí emociones muy lejanas, vuelven a aparecer, te encuentras con un hijo que está en la misma situación que tú en aquella época. Es muy emocionante. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo Pablo», ha dicho el exduque, que está encantado con la carrera de su hijo.

Con respecto a su experiencia en prisión, Urdangarin ha dicho que ha sido una etapa «dura, muy dura». El exduque de Palma se ha sincerado sobre cómo ha pasado los últimos años: «he pagado por las cosas que me han ocurrido, creo que con un precio importante», ha recalcado a la vez que ha comentado que ahora está centrado en aprovechar esta nueva oportunidad: «acabo de acabar un ciclo para conseguir la libertad condicional, me enfrento otra vez, libre y solo, ante una situación nueva que tengo delante y que considero una gran oportunidad», ha relatado.

A pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, Urdangarin ha comentado que está muy agradecido de que ninguno de los presidentes haya querido quitar la camiseta en su honor que está colgada en el Palau: «mi camiseta cumple los requisitos deportivos que merece para ser colgada», ha recalcado el exdeportista.