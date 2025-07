La impresionante herencia que ha dejado Julian McMahon, el actor fallecido de ‘Embrujadas’

La muerte de Julian McMahon a los 56 años a causa de un cáncer ha conmocionado a Hollywood, sobre todo porque el actor no había compartido ningún detalle acerca de la gravedad de su estado de salud. Precisamente fue Kelly Paniagua, su esposa, quien comunicaba la trágica noticia, lo que dejaba en shock a sus seguidores y a otros compañeros de profesión como Alyssa Milano (Phoebe Halliwell en Embrujadas). «Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo murió en paz esta semana tras su valiente esfuerzo para superar el cáncer», compartía en un desgarrador comunicado. «Amaba la vida, a su familia, sus amigos y su trabajo y sus fans. Su deseo más profundo era alegrar tantas vidas como le fuera posible», señalaba respecto al gran legado que deja a sus espaldas.

Julian McMahon en un photocall. (Foto: Gtres)

Además, McMahon también había conseguido reunir una fortuna nada despreciable a largo de su brillante trayectoria en cine y televisión. Un patrimonio valorado en más de 16 millones de dólares y que ahora pasará a manos de su mujer y su única hija, Madison, de 25 años (fruto de su relación con Brooke Burns) . A pesar del éxito que alcanzó con su papel de Cole Turner en la mítica serie de Embrujadas, y donde compartía pantalla con la también fallecida Shannen Doherty o Holly Marie Combs, era su interpretación en la serie Nip/Tuck la que lo colocaba en la cima a principios de la década de los 2000. Época, en la que las series de televisión experimentaron un espectacular boom nunca antes visto, y donde su papel como Christian Troy en la ficción le valía incluso una nominación a los Globos de Oro.

De hecho, llegaba a facturar unos 125.000 dólares por episodio, suma que no hacía más que duplicarse al año siguiente, y que le convertía en uno de los actores mejor pagados. Su último trabajo reconocido fue en la serie FBI: Most Wanted, la cual abandonaba en 2022 después de tres temporadas. También habría que valorar en gran medida su aportación al mundo del cine, con actuaciones en películas como Los Cuatro Fantásticos, donde interpretaba al Doctor Muerte, Premonición con Sandra Bullock o The Surfer junto a Nicolas Cage. De hecho, Julian no dejó de trabajar ni siquiera durante su enfermedad, lo que le ha ayudado a acumular un buen patrimonio que le permitiese vivir cómodamente. Y a eso se suma que el actor también realizaba algunos movimientos estratégicos, pero realmente acertados; como invertir en propiedades desde finales de los noventa, lo que no hizo más que aumentar su patrimonio. Entre las más llamativas, se encuentran la compraventa de varios inmuebles en las zonas de Malibú y California, valorados entre los 2 y los 3 millones de dólares, lo que le aportaba grandes beneficios económicos. Además, también cabe destacar que en Australia, su tierra natal, tanto él como sus hermanas se hacían con una impresionante herencia tras la muerte de su madre, Sonia McMahon.