Desde hace más de un año, José Luis Gil se encuentra alejado de la esfera pública. El 4 de noviembre de 2021, el popular actor, sufrió un infarto cerebral del que se sigue recuperando. Aunque a finales del mismo mes recibía el alta hospitalaria, desde entonces, continúa centrado en la rehabilitación, arropado por sus seres queridos.

Sin embargo, hoy es un día especial para su familia y así lo ha querido reflejar su hija a través de sus redes sociales. A pesar de que no ha sido mucha la información que ha trascendido sobre su estado a lo largo de los últimos meses, en esta ocasión, Irene Gil ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un bonito recuerdo. «Hoy, hace 19 añazos, muchos estabais de boda, no podía llover más y no podía importarme menos. Este año, me acuerdo de mi padre que me llevó a tomar una copa de cava vestida de novia, en un cochazo espectacular, con dos actores famosos al Mallorca de Alberto Alcocer porque teníamos que llegar tarde. Ingenioso, excéntrico, interesante, divertido, familiar, ocurrente, casero y lleno de talento. Esa mirada, por suerte, sigue acompañándonos y eso, es lo importante. Todo lo demás, va volviendo, poco a poco», ha escrito la hija de José Luis Gil, junto a una fotografía en blanco y negro en la que se la ve el día de su boda en compañía de su padre, saliendo ambos de un coche el día de su boda.

Las palabras de Irene Gil son muy esperanzadoras. Aunque no da ningún detalle concreto sobre la evolución del actor, de ellas se deduce que su situación es estable. José Luis Gil lleva desde hace más de un año alejado de la escena pública, en pleno proceso de recuperación. A lo largo de este tiempo han sido especialmente sus compañeros los que han ido comentado cómo se encontraba. Por ejemplo, a comienzos de año, Antonio Pagudo le mandaba un mensaje de cariño, mientras que Cristina Medina aseguraba estar muy pendiente de su evolución.

Su hija Irene Gil compartió hace algunos meses una fotografía en la que agradeció todas las muestras de cariño: «Está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa», recalcó en un post en sus redes sociales. En la misma publicación, la hija del intérprete también quiso dar las gracias al equipo de profesionales que está supervisando la recuperación de José Luis Gil y se mostró muy crítica con las informaciones que se estaban publicando sobre su padre: «Sin ocultismo, sin secretismo, un poco cansados de titulares morbosos y de periodismo de click. Mi madre, mis hermanos y por supuesto, mi padre, agradecemos infinitamente las muestras de cariño», sentenció.