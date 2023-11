Genoveva Casanova continúa desaparecida de la vida pública desde el escándalo de sus fotos con el príncipe Federico de Dinamarca. A pesar de que la empresaria intenta pasar desapercibida mientras la prensa internacional, y especialmente la danesa, la culpa de la crisis que existe en la Casa Real de su país, lo cierto es que toda esta situación está revirtiendo en un dato positivo para la mexicana: su número de seguidores en Instagram no ha parado de crecer en las últimas semanas, llegando a una considerable cifra en la actualidad.

Genoveva Casanova / Gtres

Y todo ello sucede mientras que Genoveva no actualiza sus estados. Así, 20 días después de que vieran a la luz las polémicas imágenes de la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo junto al primogénito de la Reina Margarita paseando por las calles de Madrid, su cuenta en la mencionada red social ha aumentado en 15.000 seguidores, consiguiendo un total de más de 74.200. La última publicación que realizó fue hace una semana, en el noveno aniversario de la muerte de la duquesa de Alba.

«Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos. Cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mí. Me quisiste siempre casi como a una hija más, pasara lo que pasara. Hasta el día que te fuiste siempre me sujetaste de la mano. Gracias por tu amor incondicional», rezaba en su escrito con una foto junto a la que fuera su suegra. Por lo demás, silencio absoluto.

Poco después de que comenzase el huracán mediático, Genoveva Casanova era fotografiada a las puertas del palacio de Arbaizenea, propiedad de su ex marido, en San Sebastián. Allí intentó refugiarse de la tormenta, aunque lo cierto es que esta parece estar lejos de calmarse. Precisamente esta misma semana se hacían públicas las primeras palabras del príncipe Federico sobre el asunto, después de que la prensa de su país haya calificado de «error» y de «traición» hacia su esposa y madre de sus cuatro hijos su cita con la mexicana.

El príncipe Federico de Dinamarca junto a su esposa, la princesa Mary / Gtres

A pesar de que la Casa Real danesa ha tomado la decisión de blindar la intimidad tanto del heredero de la Corona como de toda la familia, lo cierto es que el marido de la princesa Mary pronunciaba una contundente frase sobre lo ocurrido. Fue en Aalborg, Dinamarca, cuando un periodista se atrevió a preguntarle si tenía algún comentario sobre las informaciones que se habían venido publicado en los medios de comunicación españoles. «No lo tengo», contestó de manera firme el príncipe Federico, tal y como recoge el periódico sueco Svensk Damtidning.

Por el momento, la institución monárquica ha decidido que el hijo de la reina Margarita acuda en solitario a los actos oficiales mientras que su matrimonio con Mary Donaldson se sobrepone a la crisis por la que está pasando en la actualidad. De esta manera, no será hasta Navidad cuando la familia al completo viaje al Palacio Real de Marselisborg, en Aarhus, para mostrar en público su unidad.