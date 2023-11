Genoveva Casanova y la misteriosa publicación que ha eliminado de sus redes sociales

Se cumplen dos semanas desde que vieran la luz las imágenes del príncipe Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova, en Madrid. Y lo cierto es que, desde entonces, pese a que no dejan de sucederse nuevas informaciones sobre la relación del heredero al trono del país escandinavo y la ex pareja de Cayetano Martínez de Irujo, así como sobre el futuro de la Casa Real Danesa; poco o nada se sabe de la actriz, que se habría refugiado en la ciudad de San Sebastián, donde su ex marido posee el palacio de Arbaizenea, de cuya gestión se ocupa ella.

Genoveva Casanova, cabe recordar, negó rotundamente cualquier afirmación que sugiriese una relación de tipo romántica entre el príncipe y ella, y explicó que las fotografías en cuestión, fueron motivadas por una visita a la exposición Picasso, lo sagrado y lo profano, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a la que, además de Genoveva y Federico, debería haber acudido una tercera persona -amigo en común-, que finalmente se encontró indispuesto y falló a la cita.

Genoveva Casanova en un evento en Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que en las últimas horas, un movimiento de Genoveva en su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de ochenta mil seguidores, ha hecho saltar nuevamente las alarmas sobre lo anterior, y precisamente, sobre los orígenes de su amistad más o menos especial con el hijo mayor de la reina Margarita II de Dinamarca y Enrique de Laborde de Monpezat. Los hechos se remontan a 2021. Entonces, Genoveva, que ya conocía a Federico, subía un post a su cuenta de en la ya citada red social, declarándose enamorada. Una publicación que ahora, sin saber por qué, ha borrado inesperadamente.

«¿Por qué te quiero?, me preguntas. Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa el pecho en cada beso? ¿Puedo de alguna manera hacerte tocar todo el vacío al que me arrojo cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se disuelve en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te amo porque sin ti no hay amor», rezaba la publicación que Casanova acompañó, además, de una imagen de sí misma en el castillo de Trujillo. Una fortaleza construida entre el siglo IX y el siglo XII en la localidad cacereña de Trujillo, situada en la parte más alta de la localidad, en un cerro conocido como Cabeza del Zorro.

Genoveva Casanova en un evento / Gtres

Federico y Genoveva, se conocieron, tal como contó Susanna Griso en Espejo Público tras ver la luz las sonadas imágenes de los dos juntos, en una de las cacerías que, asiduamente, organiza la Casa Real danesa con la llegada del otoño. «La conexión viene de las cacerías, me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva. Hay unas cacerías que, para poder asistir a ellas, tienes que pagar mucho dinero. Y están todos los royals, los hijos de las grandes familias. Se organizan en Dinamarca, Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera (…) Y ahí se han conocido», contó la periodista.