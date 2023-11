Las informaciones y testimonios sobre el polémico entramado en el que se ha visto envuelta Genoveva Casanova tras la publicación de unas imágenes en las que aparece junto a Federico de Dinamarca no dejan de sucederse. El último en reaccionar a este mediático asunto, que ha traspasado las fronteras, ha sido Carlos Fitz-James Stuart.

El duque de Alba en una imagen de archivo / Gtres

El duque de Alba salía de su palacio de Dueñas, situado en Sevilla, y se detuvo unos minutos para hablar con la prensa cuando iba en el interior de su vehículo. Fue en ese momento cuando reaccionó a un tema que ha hecho tambalear los cimientos del papel cuché. Asimismo confirmó que no sabe nada sobre ello ni le interesa. Con esta declaración se desmarcó por completo de dar su opinión en el que es uno de los peores momentos personales de la mexicana y madre de sus sobrinos.

La ausencia a la misa funeral de su madre

Por otro lado, y en otra línea de cosas, Carlos Fitz-James Stuart también se pronunció sobre su ausencia a la misa funeral organizada por su hermano Cayetano Martínez de Irujo con motivo del aniversario de la muerte de su madre. » Bueno, yo es que llevo a mi madre dentro todos los días. O sea que no voy a…», indicó sin querer entrar en muchos más detalles al respecto.

El duque de Alba con su madre en una imagen de archivo / Gtres

A la afirmación de los reporteros que le transmitieron al duque sobre que sus hermanos sí le echaron de menos en el homenaje comentó que «Ah, ¿sí? bueno, pues allá ellos. Yo lo siento». Y es que, la relación entre hermanos se encuentra en un momento de lo más tenso, motivo por el que han protagonizado cruces de declaraciones en los medios de comunicación. «Yo, las relaciones son buenas con todo el mundo. Quien quiera ser buenas conmigo, pues muy bien. Y si no, pues no es problema mío», expresó el duque de Alba sobre la situación familiar en la que se encuentra. Asimismo indicó que está abierto al diálogo. «Absolutamente. Cada uno es quien es. Cada uno tiene lo suyo y ya está», afirmó.

La opinión de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo, que se ha convertido en el mejor aliado de su ex mujer, Genoveva Casanova, quien se encuentra en su palacete en San Sebastián, no quiso disimular las tensiones que hay en la Casa de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova / Gtres

«Yo ya no quiero entrar con mi familia. Es que lo que yo quiero es olvidarles ya. ¡Si no son mi familia!», llegó a decir el duque de Arjona en un testimonio ofrecido en una conversación telefónica con TardeAR. Tras años de tensiones entre los hermanos, sus últimas palabras en televisión no sentaron bien a su familia. «Se aprovecha de que los demás no hablamos», expresó Eugenia Martínez de Irujo recientemente.

Queda atrás el simulacro de reunión que vivieron hace poco más de un año con motivo de la presentación de la biografía de su padre, Luis Martínez de Irujo, en la que los seis hijos de la difunta duquesa de Alba se reunieron en torno a esta reunión, mostrando una clara intención de dejar sus diferencias en el pasado, algo que 14 meses después vive un presente completamente diferente.