Genoveva Casanova una «cazafortunas» según la prensa danesa

Han pasado ya semanas desde que salieron a la luz aquellas imágenes en las que Genoveva Casanova aparecía junto a Federico de Dinamarca mientras paseaban por las calles de Madrid, cerca de el parque El Retiro. Plan anterior a su íntima velada en un conocido local de flamenco de la capital y de que pasaran la noche en el mismo domicilio, en el de la mexicana. Este reportaje, que hizo tambalear los cimientos de la corona danesa, colocó de manera inmediata a Casanova en el punto de mira.

Genoveva Casanova en un evento en Madrid / Gtres

De hecho, los medios daneses no han dejado de publicar noticias desde entonces. Asimismo, señalan este entramado como una «traición» del heredero al trono danés a su esposa, la princesa Mary Donaldson. Sin embargo, centran su atención en Genoveva Casanova, incluso rebuscando entre su pasado. Si hay un aspecto que se está investigando de la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo es sobre sus relaciones pasadas, por las que algunos medios incluso ya se han atrevido a tildarla como una especie de «cazafortunas», con titulares en los que se destaca que «ama a los hombres ricos y poderosos». Sin embargo, las revistas no se quedan ahí, porque también se han fijado en su romance con el conde de Salvatierra e hijo de la duquesa de Alba, o el ex ministro de Justicia José María Michavila, con quien mantuvo un noviazgo de dos años que comenzó en 2014.

Los aliados de Genoveva Casanova

En este proceso, Genoveva Casanova cuenta con el apoyo incondicional de Cayetano. De hecho, trascendió que la televisiva se había trasladado al norte, concretamente a San Sebastián, donde el aristócrata tiene el Palacio de Arbaisenea, una construcción del siglo XIX que Martínez de Irujo heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. La mansión se encuentra en un parque natural que se extiende por más de 15 hectáreas, y cuenta con 20.000 metros cuadrados de terreno, aunque la construcción ocupa tan solo 478.

Cayetano Martínez de Irujo junto a Genoveva Casanova / Gtres

Hasta allí se desplazó Genoveva junto a sus perros. Fue la pasada semana cuando el hermano de Eugenia Martínez de Irujo mostró su preocupación su ex. Cayetano Martínez de Irujo llegaba el pasado lunes al funeral del noveno aniversario de la muerte de su madre y lo hacía arropado por su novia, Bárbara. Fue allí donde se pronunció sobre este asunto. «Me preocupa muchísimo Genoveva. La cuido, me ocupo de ella en todos los sentidos, no es solo la madre de mis hijos, la quiero personalmente. Ha pasado un par de semanas muy agraviada por su problema pulmonar», aseguró. «Está llevando una salvajada, un linchamiento fuera de toda lógica», añadió.

Por otro lado, Boris Izaguirre también dedicó unas palabras a su amiga la pasada semana durante su aparición en el Rastrillo de Nuevo Futuro. «Ella misma sabrá volver a la palestra cuando realmente le haga falta», aseguró el presentador.