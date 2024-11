El impactante y viral antes y después de una influencer valenciana afectada por la DANA

La DANA ha dejado a su paso pueblos devastados y desolados, así como más de doscientos fallecidos y un número desconocido de desaparecidos. A esto se suman los numerables destrozos materiales que se pueden ver en las calles, los negocios y las viviendas de los ciudadanos de Valencia, que ha sido una de las ciudades más afectadas por la que es catalogada como una de las mayores catástrofes naturales de España.

Ante lo ocurrido, María Ramírez Esteve, que comparte contenido a través de las redes sociales, ha querido mostrar la realidad de su día a día y de cómo su rutina se ha visto alterada tras lo ocurrido.

La creadora de contenido ha publicado un vídeo en TikTok, donde reúne más de once mil seguidores, con en el que muestra cómo era un día cualquiera antes de a tragedia mientras mostraba uno de sus looks. En el clip aparece luciendo un vestido blanco de tirante ancho, cuello a la caja y falda efecto globo que combina con unas sandalias a tono de tacón con tira al tobillo. En cuanto al peinado luce un recogido clean look y como accesorios un bolso marrón.

Tras ella se puede ver una de las calles de su pueblo, que es Algemesí en un día soleado. Pero lo impactante es la estampa que aparece al otro lado de la pantalla donde ella misma aparece luciendo un atuendo completamente diferente al descrito en las líneas anteriores. Esta vez, María lleva una sudadera, pantalón de deporte y botas de agua, todo manchado de barro. Y es que, María Ramírez Esteve se ha convertido en una de las voluntarias para limpiar las zonas afectadas tras la DANA. De esta manera, muestra el llamativo antes y después de lo que ha provocado el fuerte temporal que ha sembrado la tragedia en nuestro país.

«He perdido la noción del tiempo de todo esto que nos ha tocado vivir. Sinceramente estoy reventada. Yo y toda mi gente estamos muy cansados. Esto es agotador. Nos pasamos el día limpiando», ha explicado en otro vídeo compartido en la red. Es en ese mismo clip donde ha indicado que no tenían luz hace dos días. «Vemos que dicen que no hace falta que venga gente. No lo entiendo. La gente es la que nos va a hacer sacar esto adelante», ha puntualizado, visiblemente afectada mientras recorría una de las desoladoras calles. «Con esto os quiero animar a que esto no caiga en el olvido y sea algo momentáneo. Va a hacer falta ayuda durante muchos meses. Hay personas mayores que viven solas en casas bajas donde tenían absolutamente toda su vida…», ha proseguido.

La influencer también ha hecho un llamamiento a los voluntarios que se están acercando a las zonas afectadas. «Por favor, continuad viniendo. Todo lo que esté en mis manos lo voy a hacer y compartir porque las redes sociales son para esto. La situación es horrible. Hace falta mucha ayuda», ha terminado diciendo antes de agradecer toda la ayuda recibida.