En imágenes: Sarah Loinaz, elegida Miss Universo España 2021

Nervios, emoción y diversión. Es lo que se vivió durante la gala Miss España 2021 celebrada este sábado. Después de meses de trabajo llegaba el gran momento para las participantes. Esta vez el conocido certamen de belleza ha tenido lugar en Tenerife hasta donde se han desplazado las trece candidatas que llegaron a la final. Finalmente, ha sido la modelo vasca Sarah Loinaz la que ha logrado el primer puesto a sus 23 años de edad y su 1,75 cm de altura. De esta manera, se ha convertido en Miss Universo España 2021, lo que la convierte en la representante española de Miss Universo 2021, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en la ciudad de Eilat -Israel-. En segundo lugar, ha quedado como primera dama de honor Teresa Calleja Palazuelo, prima de la duquesa de Huéscar y, como segunda dama, Carmen Serrano.

El escenario se instaló en Los Lagos de Farábé-Los Olivos Beach Resort. La velada ha comenzado con las trece finalistas vestidas de un tono dorado realizando una coreografía. Por otro lado, Sofía del Prado, Miss Universo España 2017 ejerció como maestra de ceremonias y se convirtió en la encargada de dar paso a los desfiles en traje de baño y en traje de noche y a las primeras eliminatorias. Fue entonces cuando los nervios comenzaron a palparse pues cada vez quedaba menos para conocer el nombre de la vencedora.

Antes de que dijeran el nombre de la ganadora, Sarah y Teresa esperaban el resultado mirándose y cogidas de la mano, ejemplo de deportividad. Esos segundos, que probablemente parecieron minutos para las contrincantes, terminaron cuando el nombre de Sarah Loinaz. Entonces, en ese momento, Loinaz se lleva las manos a la cara visiblemente emocionaba pues estaba viviendo uno de los días más importantes de su vida. Después, llegó el momento de la coronación y Andrea Martínez le cedía el relevo después de un año ostentando dicho título. Ahora comienza una nueva etapa para la nueva Miss España 2021, pues en menos de dos meses tendrá que representar a España en Miss Universo 2021.

El discurso de Sarah Loinaz

Sarah Loinaz nunca imaginó que su sueño se haría realidad. Sin embargo, la noche del 16 de octubre será una fecha que jamás olvidará. No me lo puedo creer. Hoy todo tiene sentido y lo haría mil veces más. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, pero decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección», ha indicado sobre su paso por el concurso. Además, recordaba que pasó noches estudiando «buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver».